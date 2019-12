In Italia migliora l’indice di benessere: in testa Trento e Bolzano

Un ragazzo su tre insufficiente in italiano

Allarme sul fronte dell’italiano. Tra i ragazzi del secondo anno delle

scuole superiori la quota di coloro che non raggiunge la sufficienza (low performer) nelle competenze è del 30,4% per l'italiano e del 37,8% per la matematica. «Nelle regioni del Mezzogiorno la quota di studenti che non

raggiungono un livello sufficiente sale - spiega il report - al 41,9% per le competenze in italiano e al 53,5% per quelle in matematica».

Aumenta la fiducia nelle istituzioni. Altissima nei Vigili del fuoco

Nel 2018, la fiducia in alcune istituzioni «è migliorata ma il voto medio rimane sotto la sufficienza»: 4,4 per il sistema giudiziario, 3,8 per il

parlamento nazionale e solo 2,7 per i partiti politici. «Permane su livelli elevati, ma stabili nell'ultimo anno, la fiducia nelle Forze dell'ordine (voto medio 6,6) e nei Vigili del Fuoco (voto medio 8)».

Omicidi: l’81,2% delle donne viene uccisa da un conoscente, il 55% dal partner o da un ex

Sul fronte degli omicidi il report segnala che nel 2018 nel 54,9% dei casi le donne sono state uccise dal partner attuale o da ex. Restano. spiega il report Istat, «forti differenze di genere nella relazione tra autore e vittima dell'omicidio: l'81,2% delle donne uccise è vittima di una persona conosciuta (64% nel 2004)». Nel 2018 si sono verificati 212 omicidi di uomini e 133 di donne (corrispondenti rispettivamente a 0,7 e 0,4 omicidi per 100mila abitanti dello stesso sesso). «L’ultimo anno - segnala l’Istat - conferma la tendenza alla diminuzione del tasso di omicidi degli uomini (0,8 nel 2017), ma non di quello delle donne che rimane stabile (0,4 nel 2017)».

Una famiglia su 10 ha irregolarità nell’erogazione dell’acqua

Nel 2018 il 10,4% delle famiglie ha denunciato irregolarità nell'erogazione dell'acqua nella propria abitazione, un livello stabile rispetto all’anno precedente ma in costante aumento negli ultimi 5 anni.

