In Italia oltre 7mila minori stranieri non accompagnati, 4.700 risultano irreperibili A scattare la fotografia dei minori stranieri non accompagnati in Italia è il rapporto "A un bivio. La transizione all'età adulta dei minori stranieri non accompagnati in Italia", commissionato da Unicef, Unhcr e Oim e realizzato da Fondazione Ismu, in collaborazione con Università degli Studi di Catania e Università degli Studi Roma Tre. Spinti da conflitti, povertà, disastri o semplicemente in cerca di opportunità, durante il viaggio molti di loro hanno affrontato pericoli e sperimentato detenzione, violenza, sfruttamento e abusi

Sono storie e volti che troppo spesso stanno nell’ombra e sfuggono all’attenzione di media e opinione pubblica. Tra il 2014 e il 2018, sono stati in tutto oltre 70.000 i minori stranieri non accompagnati arrivati in Italia via mare, il 90 per cento dei quali di età compresa fra i 15 e i 17 anni. Spinti da conflitti, povertà, disastri o semplicemente in cerca di opportunità, durante il viaggio molti di loro hanno affrontato pericoli e sperimentato detenzione, violenza, sfruttamento e abusi.

Ad attirare l’attenzione su questo fenomeno è il rapporto “A un bivio. La transizione all’età adulta dei minori stranieri non accompagnati in Italia”, commissionato da Unicef, Unhcr e Oim e realizzato da Fondazione Ismu, in collaborazione con Università degli Studi di Catania e Università degli Studi Roma Tre. L’indagine è stata presentata venerdì 8 novembre a Roma.

La necessità di garantire un sostegno anche ai neomaggiorenni

È crescente il numero di neomaggiorenni sul territorio: circa 60mila negli ultimi cinque anni. L’indagine lancia un messaggio: queste persone necessitano di sostegno continuo affinché la transizione all’età adulta possa avvenire con successo. «La potenziale perdita di sostegno continuo destinato a decine di migliaia di giovani, dovuta a una distinzione artificiosa basata sull’età, esporrà questi ultimi al rischio ulteriore di isolamento sociale, violenze, abusi e futuro incerto», sottolinea Anna Riatti, coordinatrice Unicef del programma per bambini e adolescenti migranti e rifugiati in Italia. «Poter comprendere meglio i fattori che favoriscono od ostacolano una transizione positiva dall’essere un minore rifugiato al divenire un adulto indipendente, autonomo e resiliente - aggiunge Roland Schilling, rappresentante regionale Unhcr per il Sud Europa -, aiuterà gli Stati a incrementare gli sforzi volti non solo a proteggere i minori rifugiati, ma anche a permetterne la transizione positiva verso l’età adulta». La ricerca, spiega Laurence Hart, direttore dell’Ufficio di coordinamento Oim per il Mediterraneo, da un lato sottolinea la vulnerabilità e i rischi a cui sono esposti i minori separati e non accompagnati nella fase di transizione all’età adulta, dall’altro ne rimarca i punti di forza, la capacità di agire e di essere resilienti, nonché il potenziale».

A giugno 2019 oltre 7mila minori stranieri non accompagnati in Italia

A giugno di quest’anno i minori stranieri non accompagnati, e quindi soli, che vivono in Italia sono oltre 7mila (7.272). Non solo: a quella data 4.700 Msna risultavano irreperibili sul territorio nazionale: si tratta di ragazzi e ragazze che si sono allontanati dalle strutture di accoglienza o dalle famiglie in cui vivevano e rispetto ai quali non è possibile sapere se sono ancora presenti in Italia. Il trend evidenzia una diminuzione complessiva che, almeno in parte, è dovuta al progressivo raggiungimento della maggiore età.

Informazioni raccolte tramite 185 interviste

Le conclusioni a cui giunge l’indagine nascono dalle informazioni raccolte tramite 185 interviste (78 in Sicilia, 55 in Lombardia e 52 in Lazio) di cui 147 biografiche e 38 contributi di Msna (Minori stranieri non accompagnati) e neomaggiorenni che hanno partecipato a focus group tematici. I ragazzi intervistati sono 85 minori e 100 neomaggiorenni di cui 3 con esperienza di “irreperibilità”, tra questi ci sono 19 ragazze (di cui 9 minori), in linea con le presenze sul territorio nazionale. Sono stati intervistati soprattutto 17enni (50 casi), e 18enni (1 su 5, pari a 38 giovani), mentre un terzo degli intervistati ha tra i 19 e i 25 anni. Le nazionalità prevalenti sono Gambia (28 casi), Egitto (24) e Albania (17), seguono – tra le 12 e le 15 interviste ciascuna – Guinea, Mali e Nigeria. Un quarto degli intervistati ha un permesso di soggiorno per minore età e per 9 neomaggiorenni è stato richiesto il prosieguo amministrativo. I titolari di protezione internazionale sono 17 (10 rifugiati e 7 con protezione sussidiaria), 28 sono titolari di protezione umanitaria, 17 hanno un permesso per casi speciali e altri 22 hanno fatto domanda di asilo.