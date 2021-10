In Italia un quarto del patrimonio è di pregio e vale quasi 1500 miliardi di euro

Attori che fanno scuola

La valorizzazione del patrimonio immobiliare vede oggi in campo grandi player del calibro di Coima, Generali o Unipol. Quest'ultimo, con 4 miliardi di patrimonio immobiliare, metà nella città di Milano, sta lavorando con due strategie complementari nel centro storico con il marchio “Urban Up” e in periferia con“Inoltre” dove l’attenzione è rivolta all’implementazione e ottimizzazione dei servizi. Tra gli altri soggetti pubblici in campo impegnati nella valorizzazione c’è l’Agenzia del Demanio con 43mila beni di patrimonio pubblico da gestire. Non solo sedi di uffici, ministeri, spazi dati ad altri soggetti pubblici, ma anche immobili in disuso e altri già valorizzati come l'isola di San Giorgio a Venezia per citare un caso virtuoso, gestita dalla Fondazione Cini, piuttosto che Palazzo Clerici a Milano, sede dell’Ispi.

«In questi anni troppo spesso è stata proposta una relazione semplicistica – ha commentato Stefano Mantella, direttore Strategie immobiliari e innovazione dell’Agenzia del Demanio – tra valorizzazione degli immobili pubblici e incassi. Gli immobili pubblici come tali devono mantenere funzioni collettive. Non sono mancate però esperienze virtuose come quelle legate al federalismo culturale o trainate dal turismo sostenibile, in primis con i fari: su 200, oggi 50 sono in concessione di valorizzazione». E tra le altre esperienze virtuose che legano il territorio e la componente sociale quella proposte da Poste Italiane e raccontata da Paolo Gencarelli, responsabile immobiliare di Poste Italiane: «Non è facile capire cosa fare, come valorizzare, spazi con superfici dell’ordine di 5mila mq in edifici belli e vincolati. Con il bonus facciate intanto, ad esempio, abbiamo rifatto un centinaio di facciate in giro per l'Italia di palazzi di pregio in città come Treviso, La Spezia, Ragusa, Viterbo o Imperia. Non solo – racconta Gencarelli – abbiamo ottenuto anche un finanziamento per convertire 250 siti in Italia, anche in piccoli comuni, da trasformare in spazi di formazione e coworking, valorizzando gli uffici postali. Spazi al piano terra, pensati per i cittadini, in un'ottica di membership».

La bellezza italiana come motore di crescita

«In Italia ci sono 58 siti Unesco – ha affermato Ezio Micelli –: il nostro Paese vanta un primato mondiale. Bologna ad esempio con i suoi 62 chilometri di portici è uno degli ultimi siti riconosciuti». Micelli ricorda alcuni dati sottolineando però come «l’Italia spenda poco, sotto la media europea, per la valorizzazione. Così come gli enti locali, con particolare criticità per il Mezzogiorno. Il mondo ci invidia le nostre città ma i centri storici che raccontano il valore del bello sono a rischio abbandono sia da parte dei residenti che delle attività pubbliche e private».

«Non è più convincente leggere le risorse come un giacimento da sfruttare: si tratta di una prospettiva che trasforma in beni strumentali – ha concluso Micelli – ciò che invece costituisce un aspetto fondante della nostra vita collettiva. Abitare la bellezza significa curare le città e i luoghi non solo in una prospettiva indirizzata alla manutenzione e alla conservazione dei beni, ma anche al loro arricchimento e trasformazione».

Il recupero in via Carlo Felice, a Roma

Il recupero del palazzo storico in via Carlo Felice a Roma è stato raccontato da Carola Giuseppetti, consigliere e direttore generale Sidief: «il recupero dello stabile di proprietà Sidief situato in via Carlo Felice 69 ha costituito un’operazione molto importante per la città di Roma, frutto di una collaborazione tra pubblico e privato». Siamo nel quartiere San Giovanni dove Sidief è intervenuta già su diversi immobili, in un’ottica di rigenerazione urbana e non per interventi puntuali: “«na bella storia per la Capitale – ha aggiunto Giuseppetti nel corso del convegno – un progetto iniziato con la liberazione dell'immobile a inizio 2019, senza uso della forza pubblica. Fermi per 15 anni siamo riusciti a sbloccare l’operazione in 6 mesi. Per le famiglie che vivevano all’interno dell’edificio, radicate e conosciute nel quartiere, abbiamo proposto fin da subito una sistemazione alternativa e sono state messe a disposizione da Sidief e da enti pubblici nuove case nel quartiere e in altre zone della Capitale. Le singole famiglie hanno trovato casa in diversi edifici, anche in un'ottica di inclusione sociale». Subito dopo la liberazione sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza e la ristrutturazione completa dell’edificio di circa 4.500 metri quadrati su sei piani. Il progetto consiste in 51 nuove abitazioni per giovani abitanti, con soluzioni innovative.