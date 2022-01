In Italia quasi 600mila addetti (e non sono solo rider)

Ascolta la versione audio dell'articolo

In questo momento in Europa ci sono 28 milioni che possono essere definiti gig worker, lavoratori cioè che lavorano per le circa 500 piattaforme digitali. Di questi, 5,5 milioni sono erroneamente classificati come indipendenti, mentre il restante 22,5 ha invece una condizione contrattuale che corrisponde effettivamente al proprio status. Le nuove norme individuate dalla proposta di direttiva potrebbero avere un impatto su 4,4 dei 5,5 milioni. Le indicazioni arrivano dalla Commissione Ue con il documento «on improving working conditions in platform work». In questo contesto qual è la situazione italiana?

I numeri

I gig worker sono un po’ più di mezzo milione. Il dato emerge dall’Inps: l’istituto di previdenza nel 2020, in un documento depositato presso le commissioni Lavoro e Industria al Senato, ha valutato questo gruppo di lavoratori in circa l’1,6% della popolazione in età lavorativa, quindi 590mila. Più di recente nel suo annuale rapporto sullo stato dell’occupazione presentato a luglio 2021 ha sintetizzato in un paragrafo la situazione di questi lavoratori, evidenziando in primo luogo la difficoltà di intercettarli: «La maggioranza dei gig worker sono per l’Inps “invisibili”. Questo accade per numerose ragioni, ma soprattutto per la dominanza di contratti di prestazione autonoma occasionale che, sotto la soglia di 5mila euro l’anno, non comportano obbligo di contribuzione ai fini pensionistici», si legge nel report che prova anche ad allargare lo sguardo.

Non solo rider

Oltre a essere un segmento poco identificato numericamente lo è anche dal punto di vista qualitativo, a cominciare dal tipo di prestazioni. L’Inps evidenzia tre macro-aree:

1 Lavoro on-demand tramite app, nel quale ogni compito è assegnato a una persona che presta un’attività materiale e concreta. Si tratta di piattaforme che operano localmente, come, per esempio, Deliveroo, TaskRabbit, Handy, Wonolo, Uber, BeMyEye;

2 Crowdwork, il cosiddetto lavoro della folla: programmatori, freelance, informatici, professionisti, che da casa propria (o dal proprio studio) si rendono disponibili a svolgere una moltitudine di differenti lavori. Si tratta di piattaforme che operano globalmente come UpWork, Freelancer, Amazon Mechanical Turk, Twago, GreenPanthera, CrowdFlower;