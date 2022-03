In Italia quasi 70mila profughi. Tra aiuti e volontari, i numeri della solidarietà

Ascolta la versione audio dell'articolo

È un’offerta enorme quella che il mondo del volontariato e delle ong sta fornendo al popolo ucraino, direttamente in patria e ancora di più ai confini con centinaia di dipendenti e volontari. Evacuazioni, materiali di prima necessità e sanitari, pasti e ricoveri, trasferimenti, triage e formazione medica, corsi di supporto psicologico per famiglie e bambini.

Viminale: 622 beni confiscati a mafie per profughi

Per l’ospitalità ai profughi ucraini verranno messe a disposizione di prefetture e Comuni, in via temporanea e straordinaria, le strutture non ancora destinate e nella diretta gestione della Agenzia per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e quelle già trasferite agli enti locali e non ancora utilizzate. Il Viminale ha fatto sapere che si tratta di 622 beni: 234 tra strutture abitative e ricettive che l’Agenzia nazionale per i beni confiscati alla criminalità organizzata assegnerà in comodato gratuito e temporaneo alla prefettura del luogo in cui si trovano per l’esclusivo scopo di accoglienza dei profughi; altri 388 immobili confiscati già trasferiti agli enti locali e non ancora utilizzati, individuati dalle prefetture e dagli stessi comuni, sono potenzialmente fruibili per le finalità di accoglienza, che l’Agenzia metterà a disposizione.

Gelmini: servono più servono più risorse per profughi

In Italia sono complessivamente giunte 69.154 persone in fuga dal conflitto in Ucraina (66.544 delle quali alla frontiera e 2.610 controllate dal compartimento Polizia ferroviaria del Friuli Venezia Giulia. Tra i profughi arrivati dall’inizio della guerra, 35.577 sono donne, 27.311 sono minorenni e 6.266 sono uomini. Le città di destinazione dichiarate all’ingresso in Italia continuano a essere Milano, Roma, Napoli e Bologna.

«Il governo ha la consapevolezza che probabilmente le risorse che fino ad oggi abbiamo stanziato per l’accoglienza dei profughi non sono sufficienti. Abbiamo la consapevolezza che gran parte del peso di questa situazione grava sugli enti locali. C’è però da parte nostra e da parte ovviamente non solo del governo ma anche della Protezione civile la volontà di ascoltare il punto di vista dei sindaci» ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali, intervenendo all’assemblea di Ali, la lega delle autonomie locali italiane.

Destinata ai profughi ucraini la "Spia", il complesso residenziale russo di Varsavia

Croce rossa italiana: 10mila volontari sul campo

La Croce rossa italiana è impegnata in missioni umanitarie dall’Italia per l’invio di aiuti alla Croce Rossa ucraina e ha compiuto una missione di evacuazione di oltre 80 civili fragili da Leopoli: complessivamente sono stati impiegati finora 138 operatori e 56 mezzi. Sul campo sono coinvolti gli oltre 10mila volontari della Croce rossa ucraina che ha 200 comitati locali e si stima che ad oggi abbia aiutato più di 300mila persone. Nei Paesi confinanti con l’Ucraina sono inoltre operative le diverse Società nazionali di Croce Rossa