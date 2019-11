In Italia sempre meno giovani (occupati) e sempre più pensionati di Giancarlo Mazzuca

(© Andrew Michael)

Sempre più disoccupati e sempre meno giovani in Italia. Sull'aumento dei senza-lavoro, saliti al 9,9% in settembre con una crescita dello 0,3% rispetto ad agosto, così come sul minor tasso di occupazione (59,2), si è discusso molto in questi giorni. Ma c'è anche un altro dato - su cui si è soffermato Giuliano Cazzola, esperto del lavoro - che merita particolare attenzione: in Europa, percentualmente parlando, il Belpaese è quello con il minor numero di cittadini tra i 15 e i 29 anni.

Se gli abitanti del Vecchio Continente (e non è un caso che si chiami proprio così) sono i più anziani in assoluto, l'Italia è in testa a tale classifica: basti pensare che le nascite nel 1964 superavano il milione mentre nel 2018 sono più che dimezzate (440 mila) creando, così, uno squilibrio sempre più evidente tra le nuove leve e quelle meno nuove, un fenomeno oggi ribattezzato dai demografi con il termine “degiovanimento”. Cala di conseguenza il numero degli “juniores” occupati in Italia - e cresce, di converso, il numero degli “under” che cercano un lavoro all'estero - mentre sono in forte aumento i pensionati anche perché è salita la longevità della popolazione.

Tutto ciò ha provocato un doppio fenomeno molto preoccupante: da una parte registriamo un'insofferenza, peraltro giusta, dei giovani che rischia di diventare esponenziale; dall'altra si sta addirittura verificando un fenomeno di rigetto nei confronti degli ultrasessantenni. Questi ultimi sono stati prima accusati, spesso e volentieri, di rubare il posto di lavoro alle ultime generazioni e adesso, quando potrebbero godersi finalmente il meritato riposo, vengono quasi crocefissi. Per qualcuno gli “over 65” sono addirittura diventati la “zavorra” che fa perdere colpi al “made in Italy”.

E' una situazione un po' assurda ma non poteva essere diversamente perché vengono al pettine tutti gli errori del passato.

E anche se il numero dei giovani continua a diminuire, calano ancor più i posti di lavoro a disposizione. Non è un caso che, nella fascia d'età tra i 30 ed i 34 anni, abbiamo il tasso d'occupazione più basso in Europa (67, 9%). Sull'altro piatto della bilancia, il numero degli anziani, negli ultimi dieci anni, è aumentato di quasi due milioni collocandoci al primo posto con il 22,8 % di longevi. Una tendenza all'invecchiamento che, peraltro, continuerà a crescere, nonostante l'afflusso di nuovi immigrati, perché, tra poco più di trent'anni (nel 2051), gli anziani saranno quasi venti milioni, il 33,2% del totale. Già adesso, del resto, la quota di ricchezza detenuta dalla terza età è salita del 60% che è la stessa percentuale del calo di quella ancora nelle mani delle persone sotto i 34 anni. Cicerone aveva proprio ragione e, oggi più che mai, dovremmo dedicare particolare attenzione anche al tema “de senectute”.