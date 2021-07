«In Italia serve il consolidamento. Cruciale il ruolo del private equity»

4' di lettura

«L’Italia è un Paese fatto soprattutto di piccole e medie imprese con imprenditori geniali. Ora, soprattutto dopo il Covid, c’è bisogno di consolidamento e aggregazioni. Queste ultime, se ben realizzate, portano economie di scala e liberano risorse. In questo scenario un soggetto terzo come il private equity ha un ruolo cruciale».

Non ha dubbi Francesco Canzonieri, amministratore delegato e fondatore di Nextalia, la nuova Sgr in attesa del via libera di Banca d’Italia, nuovo player del mercato italiano...