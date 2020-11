In Italia solo un’impresa su 4 sfrutta bene il tesoro dei dati Solo il 26% delle nostre grandi aziende prende decisioni facendosi guidare dai big-data aziendali. Quelle che lo fanno aumentano i profitti del 22% di Antonio Larizza

(Science Photo Library)

Solo il 26% delle nostre grandi aziende prende decisioni facendosi guidare dai big-data aziendali. Quelle che lo fanno aumentano i profitti del 22%

2' di lettura

Una grande impresa su due, nel mondo, prende decisioni strategiche sfruttando dati aziendali creati, elaborati e utilizzati in tempo reale per raggiungere i propri obiettivi, anche con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. In Italia, lo fa solo un’organizzazione su quattro (26%): tutte le altre ignorano questa leva - o non sono in grado di attivarla - e rinunciano, ogni giorno, a un potenziale aumento del 22% della redditività e al 70% di entrate in più per dipendente.

Questo è il vantaggio, in termini di performance, che si misura mettendo a confronto i bilanci delle aziende che si dichiarano “data-powered” con quelli dei competitor che ancora non sfruttano la scienza dei dati.

Loading...

IL CONFRONTO Loading...

La dimensione dello scarto tra le due scuole emerge dal report The data-powered enterprise: why organizations must strengthen their data mastery. Lo studio è stato condotto dal Capgemini research institute, il think-tank di Camgemini, società specializzata in servizi di consulenza, trasformazione digitale, tecnologici e per l’ingegneria.

Business versus IT: i big-data visti dai manager

Il report si basa sui dati di 1.004 aziende, di cui 80 italiane, con fatturato pari o superiore a 1 miliardo di dollari, raccolti intervistando sia i dirigenti dell’area business che quelli che operano in funzioni di information technology (IT) e data analytics. Proprio dal confronto tra le differenti visioni espresse dai due gruppi di manager emerge una delle informazioni più interessanti del report. Mediamente esiste, tra le due anime aziendali – business e IT – un divario marcato di percezioni e aspettative. Solo il 20% dei dirigenti dell’area business dichiara di «fidarsi completamente» dei dati aziendali di cui dispone. Mentre il 62% dei manager IT afferma convinto che «i dirigenti aziendali si fidano e fanno completo affidamento sui dati per il processo decisionale».

Come sa bene chi dirige o lavora in un’azienda, queste differenti percezioni tra aree aziendali possono impedire l’avvio di processi di trasformazione digitale, di certo riducono la spinta innovativa di un’organizzazione. «La cultura manageriale orientata ai dati deve diffondersi ancor più velocemente e a tutti i livelli manageriali», avverte per questo Massimo Ippoliti, Chief Technology & Innovation Officer di Capgemini in Italia, che aggiunge: «È necessario un cambiamento di mentalità per i leader aziendali: devono abbracciare una cultura agile di sperimentazione e di realizzazione, se vogliono ottenere risultati concreti attraverso l’uso dei dati».