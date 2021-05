Coronavirus, ultime notizie. In Italia somministrate 30 milioni di vaccini. Figliuolo: vaccinazioni anche a domicilio

10:48 In Germania contagi in costante calo. Quarantena per chi viene dal Regno Unito

In Germania l'incidenza dei contagi è pari a 66,8 casi ogni 100mila abitanti, un dato inferiore rispetto a ieri (67,3) e in calo costante nelle ultime settimane. Da domani, per i timori legati alla diffusione della variante indiana sul territorio britannico, i viaggiatori in arrivo in Germania dal Regno Unito dovranno rispettare un periodo di quarantena di due settimane.