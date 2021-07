In Italia torna la voglia di fusioni: nel semestre operazioni per 42 miliardi

3' di lettura

Il primo semestre del 2021 registra il ritorno dell’M&A dopo un 2020 penalizzato dall’effetto della pandemia. C’è voglia di ripresa e la crescita per linee esterne torna ad essere una delle opzioni strategiche per le imprese. Nei primi sei mesi dell’anno infatti, sono state formalmente chiuse in Italia 522 operazioni (+24,6% contro il primo semestre 2020) per un controvalore complessivo di circa 42,4 miliardi di euro, con un +88% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (22,5 miliardi nel primo...