In itinere, il multifamily di Luca Caramaschi di L.I.

WMAssociati

Per ora è solo una management company ma il progetto al quale lavora da quasi un anno Luca Caramaschi, ex capo di Deutsche Bank WM e Indosuez PB, con un gruppo di soci (imprenditori e professionisti del settore) è quello di dare vita ad una struttura leggera che presta servizi esclusivi per la clientela di alto standing (privati e istituzionali dai 3milioni di asset ), utilizzando piattaforme e servizi (dal crowdfundig ai club deal al real estate) già a catalogo di altri intermediari. «Siamo in parola con una banca per rilevarla - sottolinea Caramaschi - in alternativa se troviamo una Sim la trasformeremo in banca, secondo noi la struttura che meglio può supportare il nostro progetto e che punta a proporre servizi già presenti sul mercato ma con la tempestività di un “aggregatore” in grado di selezionare il meglio che c’è per ogni specifica situazione». Sembra banale ma spesso questa capacità può fare la differenza. «Vogliamo essere una sorta di multifamily office - aggiunge Caramaschi - che le stesse banche possono offrire alla loro clientela».

E c’è da credere che le buone relazioni con Deutsche Bank e Credit Agricole potranno dare vita a proficue collaborazioni.