In Kenya il «ponte più lungo dell’Africa». Con i soldi di Tokyo

Un’analisi di Business Daily, una testata finanziaria keniota, stima che il totale di impegni giapponesi nel Paese superi i 4 miliardi di dollari americani: un pacchetto di prestiti e sovvenzioni che tocca le zone economiche speciali di Dongo Kundu, il progetto di sviluppo del porto di Mombasa, l’arteria stradale Mombasa Southern Bypass e, appunto, il maxi-ponte atteso nell’arco di 36 anni.

Il Giappone sta intensificando il suo interesse politico e finanziario sulla regione subshariana, anche in reazione all’offensiva - un po’ attenuata - della Cina sul Continente. Tokyo ospita dal 1993 l’International Conference on African Development, una conferenza sullo sviluppo economico del Continente. Quella del 2022 si è conclusa con l’impegno a versare l’equivalente di 30 miliardi di dollari americani in progetti di settore, in parallelo a una rete di investimenti e intese che va dalla presenza fisica di giganti industriali come Mitsubishi (attivo in 11 Paesi) agli investimenti di capitali di rischio in startup.

I margini di espansione sono robusti. Secondo dati della Banca africana di sviluppo, gli investimenti esteri diretti del Giappone in Africa subsahariana sono scivolati dai 10 miliardi di dollari del 2016 ai 4,7 miliardi del 2020, in piena crisi pandemica. Nel 2021 si è registrato un primo rimbalzo a 6 miliardi, con l’attesa di crescita nell’anno in corso.

