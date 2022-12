In Kosovo tensione mai così alta. Il serbo Vucic allerta l’esercito

Si allontana la normalizzazione delle relazioni, passo necessario per le aspirazioni di Serbia e Kosovo che hanno chiesto di entrare nella Ue. Vucic, con l’usuale retorica aggressiva, ha criticato l’Occidente e le autorità albanesi del Kosovo per aver complottato insieme per «innescare disordini e uccidere i serbi» sulle barricate. «Il loro obiettivo è espellere la Serbia dal Kosovo», ha aggiunto, spiegando tuttavia che si sta impegnando nei negoziati con i mediatori della Ue e degli Usa «per preservare la pace e trovare una soluzione di compromesso» all’attuale crisi.

Eserciti pronti a intervenire

Il premier kosovaro, Albin Kurti, ha accusato Belgrado di fomentare i disordini, di cercare l’incidente per scatenare un intervento armato in Kosovo (magari con il sostegno, più o meno esplicito della Russia di Putin, proprio come ai tempi di Milosevic). Lo stesso Kurti ha chiesto alla Kfor di rimuovere le barriere e i posti di blocco, dicendosi pronto a ordinare azioni militari se sarà necessario. «Il Kosovo non può avviare un dialogo con le bande criminali e la libertà di movimento dovrebbe essere ripristinata. Non dovrebbero esserci barricate su nessuna strada», ha fatto sapere il governo kosovaro.

«Noi siamo per la pace e il dialogo, ma se si arrivasse ad attacchi fisici e all’uccisione di serbi, e se la Kfor non dovesse intervenire, la Serbia sarà costretta a farlo», ha detto il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic. Un intervento armato della Serbia in Kosovo equivarrebbe a una dichiarazione di guerra e chiamerebbe in causa direttamente la Nato. «Serbia e Kosovo stanno avanzando verso uno scenario molto pericoloso», ha detto l’ambasciatore russo a Belgrado, Alexander Botsan-Jarchenko.