Vino in lattina, bio e con poco alcol: così la cantina Zai prova a conquistare i giovani

1' di lettura

Dopo i cocktail già pronti all’uso e anche in busta, tornano sugli scaffali dei supermercati nuovi vini facili e dalla bassa gradazione alcolica nelle lattine di alluminio che contengono circa due bicchieri. Una soluzione che non altera il prodotto, indirizzata ai più giovani come alternativa all’acquisto della bottiglia visto il prezzo, inferiore che va dai 3,5 ai 4,5 euro. A proporli la neonata cantina veronese Zai che approda sul mercato con una linea di sei “canned wine” inseguendo una tendenza diffusa nel Nord America e in alcuni Paesi dell'Europa continentale come Polonia e Ucraina. Fanno parte di Zai – acronimo di Zona Altamente Innovativa- cinque soci tra cui l’export manager Edoardo Freddi che ha puntato su questa cantina dall’ impronta vegana e biologica.

Sei le referenze, tra vino bianco, rosso fermo e frizzante, frutto di un lungo studio enologico, dal basso contenuto calorico e diversa gradazione dal 7% Vol. del Moscato Veneto Igt, all’11% Vol. del Corvina Verona Igt . Per esempio il Garganega Verona Igt, uno dei vini top di gamma della collezione, è il frutto di ben quattro vendemmie, condotte tutte “a mano” ed effettuate in momenti diversi per esaltare al massimo le caratteristiche organolettiche delle uve.

Sulle lattine sono raffigurati diversi personaggi protagonisti di un fumetto ambientato nel 2150 provvisti di un QR Code che rimanda al sito della cantina, da cui è possibile accedere a tutte le informazioni. I vini saranno presenti prossimamente in enoteca che nei canali della Gdo italiana ma la distribuzione è già stata avviata nei principali mercati esteri.