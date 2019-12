In leggero rialzo il Nikkei. I listini guardano a elezioni Uk e direttivo Bce Attesa degli investitori per il primo direttivo Bce dell’era Lagarde. Non sono attese nuove misure. Gli investitori si concentreranno sulla retorica che intenderà adottare

Chiude in leggero rialzo l’indice Nikkei (+0,14%) in una giornata in cui gli occhi sono puntati su vari appuntamenti. A partire dalle elezioni in Uk, dove i seggi si sono aperti alle 7 ora locale (le 8 in talia), con risultati che inizieranno ad arrivare nella notte fra giovedì e venerdì.

Dopo il direttivo Fed di ieri sera, che ha visto la banca centrale Usa lasciare invariato il costo del denaro come da attese, oggi gli investitori si concentreranno sulla Bce in occasione del primo direttivo sotto la guida di Christine Lagarde. Non sono attese misure particolari dopo il nuovo pacchetto di stimoli varato a settembre. Gli investitori si concentreranno però sulla retorica che intenderà adottare la nuova governatrice dell’Eurotower in occasione del suo primo direttivo. La nomina di Christine Lagarde, quando è stata ufficializzata, è stata salutata positivamente dai mercati perché giudicata nel segno della continuità rispetto al mandato di Mario Draghi.

La conferenza stampa della Bce e la pubblicazione del comunicato con le decisioni di politica monetaria saranno preceduti dalle ultime rilevazioni sull’andamento della produzione industriale nell’Eurozona. Il dato sarà reso noto alle 11. Il consensus degli analisti di Reuters ha messo in conto per il mese di ottobre una flessione del 2,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. A settembre la produzione industriale aveva fatto segnare un calo dell’1,7 per cento. Sempre sul fronte dei dati macro sono attesi negli Stati Uniti i numeri sulle richieste di sussidi alla disoccupazione e la rilevazione sui prezzi alla produzione attesi in crescita dello 0,2 per cento.

