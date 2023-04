Auto, primo calo nel mercato dell’usato dopo mesi di boom

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il mercato dell’usato ha rappresentato una alternativa importante sul mercato dell’auto rispetto all’acquisto di una nuova autovettura, soprattutto in una fase di mercato fortemente condizionata dalla crisi dell’offerta e dai ritardi delle consegne per la carenza di chip e semiconduttori sulle linee di assemblaggio. Anche se la situazione sembra destinata a normalizzarsi. Dopo la crescita di gennaio, l mercato delle autovetture usate torna a flettere nel mese di febbraio, con un numero di trasferimenti di proprietà in calo dell’1%.

Secondo l’elaborazione fatta dall’Unrae, l’Associazione che riunisce le case produttrici estere, i trasferimenti netti hanno ceduto l’1,5%, mentre le minivolture rimangono sostanzialmente stabili (-0,2%). Nel 1° bimestre il mercato dell’usato rimane comunque in attivo con una crescita del 4% dei passaggi rispetto allo stesso periodo del 2022.

Fra le motorizzazioni scelte sul mercato delle auto usate, al primo posto si colloca il diesel con una quota a febbraio 2023 del 47,3%, seguito dalle motorizzazioni a benzina, al 40%. Le ibride salgono al terzo posto con il 4,8% nel mese e il 4,5% nel cumulato, superando il Gpl (al 4,5% del totale nel mese e 4,4% nel bimestre) mentre il metano sale al 2,4%.

Gli scambi tra privati/aziende cedono restano i più numerosi, a quota 56,2% sul totale dei passaggi di proprietà, stabili al 39,7% quelli da operatore a cliente finale mentre crescono quelli provenienti dal noleggio (1,4% complessivo) e perdono 0,4 punti quelli da Km0 (al 2,6%).

I passaggi sul mercato dell’usato interessano soprattutto auto “datate”, con oltre 10 anni d’età, in oltre il 50% dei casi, sale al 15,4% la quota delle auto da 6 a 10 anni, stabile quella

delle vetture da 4 a 6 anni. Questo dimostra che quello italiano è per certi versi un mercato “povero” con un ricambio orientato verso modelli già datati.