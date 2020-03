In Liguria chiuso quasi l’88% delle imprese artigiane

Le imprese liguri appartenenti a tutti i settori produttivi (commerciali e di servizi), aperte nella regione sono, invece, complessivamente 28.885 su 135.777. In base alle disposizioni dei decreti emanati dal Governo, tra i maggiori settori artigiani ancora operativi ci sono le industrie alimentari, con 1.045 imprese in attività, e quelle dei trasporti merci, con 2.504 unità.



Chiuse gran parte delle attività artigiane dei servizi, dall’acconciatura all’estetica, già a partire dalle prime restrizioni governative. «La Liguria – dice Costi - soffre un altissimo numero di chiusure proprio perché la maggior parte delle sue imprese artigiane lavora nei servizi. La provincia di Imperia, addirittura, è quella, in Italia, col maggior numero di aziende di servizi nell’artigianato».



Sono 1.738, poi, le imprese liguri che, fino a venerdì scorso, si erano rivolte al Fondo di solidarietà dell'artigianato per ottenere la cassa integrazione per i loro circa 5mila dipendenti, che otterranno l’80% del proprio stipendio. «Numeri –afferma Costi - che riteniamo destinati ad aumentare rapidamente, visto anche che l’80% dei dipendenti dell’artigianato sono operai che non possono svolgere anche mansioni di smart working».



Giancarlo Grasso, presidente di Confartigianato Liguria, chiosa: «Sono questi i numeri impressionanti del coronavirus in Liguria. Il protrarsi delle misure restrittive, insieme al calo generalizzato dei consumi, rischia di provocare un effetto domino che potrebbe falcidiare interi settori produttivi, con molte imprese che hanno chiuso e che potrebbero non aprire più».



Oggi , prosegue Grasso, « viene prima di tutto la salute e, a ruota, le misure di aiuto immediate per tutti i settori, tra cui i ristori, la cassa integrazione e le sospensioni delle scadenze. Dobbiamo però subito pensare al domani e trovare le risorse necessarie per garantire una liquidità straordinaria per le imprese, con tassi a livello zero o quasi e a lunga scadenza».