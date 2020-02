In lode del dipendente pubblico. Altruismo, sana amministrazione e bene comune Molti dei lavori e delle mansioni che rientrano nell'ambito del settore pubblico comportano attività volte all'aiuto e al supporto di cittadini in condizioni di bisogno e necessità. di Vittorio Pelligra

(Alexander Lupin - stock.adobe.com)

7' di lettura

Luca Medici, noto ai più come Checco Zalone, ha tanti meriti, ma anche alcune colpe. Tra queste, certamente, quella di aver recentemente caratterizzato in maniera così vivida e verosimile l'ethos del tipico dipendente pubblico da averlo impresso a caratteri di fuoco nell'immaginario dei suoi spettatori e degli italiani più in generale. Non è il primo, a dire il vero, ad aver distillato in questo modo i tratti tipici dell'impiegato pubblico italiano, nullafacente, raccomandato, assenteista e, al tempo stesso, arrogante con quei cittadini al cui servizio, in realtà, sarebbe chiamato dai suoi doveri e dalla sua missione.

Gli scandali dei furbetti del cartellino

Una narrazione che procede immutata da decenni, alimentata dagli scandali dei vari furbetti del cartellino, dalle ricorrenti notizie sull’inefficienza storica della pubblica amministrazione, dalle malversazioni che regolarmente vengono all’onore delle cronache, dai casi di familismo, nepotismo e corruzione che, come una malattia ormai cronicizzata, affliggono i vari settori della sanità e della scuola, le regioni e i comuni, gli enti pubblici e i ministeri tutti.

La scarsa efficienza della pubblica amministrazione

Ma che ci dice questa narrazione della reale situazione del tipico dipendente pubblico italiano? Ciò che sappiamo con certezza è che, l'efficienza della pubblica amministrazione in Italia è scarsa. Ne fanno le spese, innanzitutto le imprese che, secondo alcuni studi, sono costrette a sostenere costi diretti legati ai rapporti con la pubblica amministrazione per oltre 57 miliardi. Se quella stessa cifra venisse investita in attività produttive potrebbero produrre circa a 20 miliardi di maggior valore aggiunto. Del resto, è noto che l'eccessivo carico burocratico, da una parte, e l'inefficienza della giustizia civile, dall'altra, rappresentino i principali ostacoli agli investimenti esteri nel nostro paese. Secondo l'ultima rilevazione dell'“International Civil Service Effectiveness Index” la qualità della pubblica amministrazione italiana si classifica 25ma tra quelle dei 38 paesi avanzati presi in considerazione. Otteniamo punteggi sopra la media per qualità degli appalti, dei servizi digitali e della gestione delle crisi e, invece, punteggi inferiori alla media per quanto riguarda fisco, corruzione e conflitti di interesse.



Il rapporto tra qualità della Pa e valori civici dei cittadini

Eppure, è importante sottolineare come questi fatti descrivano il funzionamento della pubblica amministrazione nel suo complesso, che è un fenomeno multidimensionale e non già la qualità, le motivazioni e le virtù dei dipendenti pubblici. A questo riguardo, per esempio, sappiamo bene che esiste una relazione molto forte tra qualità della amministrazione e valori civici dei cittadini. Cioè, se la pubblica amministrazione è inefficiente, una delle ragioni è legata all'atteggiamento di tutti i cittadini, non solo dei lavoratori di quel settore. Come sostiene Robert Putnam, infatti: «I cittadini nelle comunità con maggior senso civico si aspettano un governo migliore, e (in parte anche attraverso il loro maggiore impegno) lo ottengono. Se i decisori pubblici si aspettano che i cittadini siano esigenti e pretendano da loro senso di responsabilità, allora saranno maggiormente inclini a limitare i loro peggiori impulsi per evitare forme pubbliche di condanna» (Making Democracy Work, Princeton University Press, 1993).

Gli antidoti alla mala condotta dei dipendenti pubblici

La pressione dei cittadini attivi e impegnati agisce da antidoto alla mala condotta dei dipendenti pubblici. Gli studi empirici sull'efficienza di vari settori della pubblica amministrazione, dalla scuola alla giustizia civile, dalla sanità agli asili fino alla gestione dei rifiuti, ci dicono, poi, che questa aumenta all'aumentare della coscienza politica diffusa. Tanto maggiore il numero e la qualità dei cittadini attivi, partecipi ed informati, tanto più la loro pressione eserciterà un effetto positivo nel prevenire lo spreco di denaro pubblico da parte del settore pubblico e nel favorire l'aumento della sua efficienza.