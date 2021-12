In Lombardia aggiunti altri 1.700 posti letto, ma i ricoveri in terapia intensiva sono da zona gialla

Ascolta la versione audio dell'articolo

Di fronte alla risalita della curva di contagi e ricoveri, molte regioni hanno cominciato ad aggiungere posti letto per i pazienti Covid. Una “strategia” dettata non solo dalla necessità di far fronte all’emergenza, ma anche dalla volontà di non dire addio alla zona bianca (che in base alle regole attuali scatta quando i ricoveri di pazienti Covid superano entrambe le soglie del 10% dei posti in terapia intensiva e del 15% nei reparti ordinari). E contestata tra gli addetti ai lavori. Tra questi Carlo Palermo, segretario nazionale del sindacato dei medici Anaao Assomes, che dichiara: «Non basta disporre un incremento dei posti letto per fronteggiare la nuova ondata di ricoveri che ci attende. I posti letto in carenza di personale sono semplici arredi, giacigli che non garantiscono qualità e sicurezza delle cure».

Altri 1.700 posti letto aggiunti dalla Lombardia

Tra le regioni più attive in questa corsa al rialzo c’è Lombardia. Domenica 19 dicembre ha comunicato all’Agenas 1.752 posti letto in più nei reparti ordinari. Altri 1.257 sono stati aggiunti il 6 dicembre. E così, malgrado i ricoveri siano in leggera crescita a quota 1.225, in base ai dati Agenas il tasso di ospedalizzazione in regione è calato in un solo giorno dal 14 al 12% in area medica. Mentre in terapia intensiva (dove è più complesso aggiungere posti letto) il dato è ormai da zona gialla, con il 10,5 per cento dei posti letto occupati.

In quattro mesi in Italia incremento dell’11 per cento

Ma anche l'Emilia Romagna il 10 dicembre ha aumentato di 662 unità i posti letto in area non critica, dopo averne resi disponibili altri 416 il 2 dicembre. Al 19 dicembre 2021 i posti letto nei reparti ordinari in Italia sono 62.618. Il 19 agosto, una fase in cui l’epidemia era sotto controllo) erano 56.329. In quattro mesi l’incremento è stato dell’11% (oltre 6mila posti letto in più). Colpiscono in particolare i quasi 4mila in più della Lombardia e i 2.600 dell’Emilia Romagna. Se la Lombardia avesse mantenuto nei reparti ordinari i posti letto di quattro mesi fa, oggi la percentuale dei ricoveri sfiorerebbe il 20 per cento.

Il trend nelle terapie intensive

Più contenuta invece la crescita dei posti letto in terapia intensiva, aumentati nello stesso periodo a livello nazionale di 161 unità. In base al decreto 105 del 23 luglio i posti, a partire dal mese di agosto, possono essere aggiornati solo una volta al mese (e non ogni giorno come avviene per i reparti ordinari) a patto che «non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività (come operazioni e altre urgenze, ndr)». In altre parole, ai nuovi letti devono corrispondere medici e infermieri in più. E non vanno sottratti ad altri reparti. Anche in questo caso spicca l'Emilia Romagna, che ha incrementato i posti letto in terapia intensiva di 129 unità.

Chi rischia di passare in giallo entro fine anno



Intanto da lunedì 20 dicembre sono passate in zona gialla Veneto, Liguria, Marche e Trentino. Si sono affiancate a Calabria, Friuli e provincia autonoma di Bolzano. Entro la fine dell’anno rischiano di lasciare la zona bianca il Lazio, la Lombardia e l’Emilia Romagna. Sempre che non si assista a un ulteriore incremento dei posti letto.