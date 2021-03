In Lombardia bonus fino a 8mila euro

A differenza delle precedenti tornate di incentivi lombardi, il contributo viene erogato direttamente dal venditore, sotto forma di sconto. Ma il venditore deve essere nella lista di quelli che aderiscono all’iniziativa, consultabile nella sezione Bandi del sito web della Regione. Occorre comunque registrarsi (con Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi) sulla piattaforma bandionline, nella categoria «Cittadini». C’è tempo fino alle 12 del 31 dicembre (30 giugno per le moto, salvo avanzino risorse, che saranno rimesse in comune con le auto), ma è probabile che la dotazione finanziaria (18 milioni, di cui 1,8 per le moto) si esaurisca prima. Si ripartirà a inizio 2022 con altri 18 milioni. In caso di esaurimento, vale l’ordine cronologico di prenotazione telematica da parte del venditore. Il bonus non può essere retroattivo su acquisti precedenti l’apertura del bando o successivi all’esaurimento dei fondi precedenti.

Hanno diritto a questi incentivi solo le persone fisiche che poi non rivendano il veicolo prima di 24 mesi. Tranne che per auto e moto a zero emissioni, è obbligatoria la rottamazione, successiva al 23 febbraio ed eseguita attraverso il venditore. Più precisamente, la radiazione per demolizione (di autoveicoli M1 benzina fino a Euro 2 o diesel fino a Euro 5) o per esportazione di diesel Euro 5. Le moto (categoria L: ciclomotori, scooter, motocicli, tricicli e quadricicli) sono radiabili solo per demolizione di un esemplare fino a Euro 2. Il mezzo da radiare deve essere intestato o cointestato al beneficiario almeno dal 2019.

Il bonus auto scatta solo in caso di sconto di almeno il 12% (sul prezzo di listino del modello base) da parte del venditore; per vetture a zero emissioni deve essere di almeno 2.000 euro. Per le moto, ci vuole almeno un 7 %.

INCENTIVI LOMBARDI

1. Emissioni zero

8.000 euro con rottamazione, 4.000 senza

2. CO2 fino 60 g/km

5.000 euro se NOx fino a 85,8 mg/km (es. Euro 6D benzina, gas e ibride); 4.000 se NOx fino a 126 (es, euro 6D-Temp benzina, 6D diesel, ibride)