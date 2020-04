In Lombardia calano le telefonate al 112, il picco il 12 marzo. Resta elevato il rapporto con i ricoveri

IL RAPPORTO TRA CHIAMATE E TAMPONI

Come sono cambiate le modalità di gestione dell’emergenza

Gli operatori del 112, numero unico per le emergenze, raccolgono le chiamate, stabiliscono o meno la loro veridicità, analizzano il grado di pericolo e inviano sul posto i servizi competenti (polizia, ambulanza, vigili del fuoco). Sono in grado anche di connettere direttamente il chiamante con il servizio di emergenza richiesto. Gli operatori sono suddivisi in sale di primo livello, che filtrano le chiamate e le smistano agli enti governativi competenti, e di secondo livello per la gestione diretta degli eventi.

Per gestire l’ondata di chiamate in arrivo, l’Azienda regionale emergenza e urgenza (Areu) si è dovuta presto attrezzare. Per far fronte al massiccio afflusso di chiamate al numero di emergenza 112 è stato necessario - fa sapere Areu - rivedere alcune istruzioni operative per gli operatori che consentissero loro di velocizzare il processo di accoglimento delle chiamate e il conseguente smistamento verso le centrali operative di secondo livello per l’emergenza sanitaria.

In particolare, «verso queste ultime si è reso necessario creare nuove classificazioni per meglio differenziare le necessità dei chiamanti e, allo stesso tempo, evitare di saturare l’operatività del personale di secondo livello», scrive in una nota l’Azienda.

Molte chiamate arrivate al 112, in pratica, non sono transitate alle sale operative del 118 per non saturare gli operatori, ma sono state gestite (e trasferite) solo come schede su cui operare. «L e chiamate passate al 118 erano quelle di particolare rilevanza in termini di gravità e di necessità temporali», precisano da Areu.

Il numero verde, invece, aveva il solo scopo di fornire informazioni sanitarie o relative ai vari decreti per meglio affrontare la situazione. «Nel corso dei giorni questo scopo si è via via ampliato e modificato e al numero verde sono arrivate chiamate di cittadini bisognosi di aiuto sanitario sia immediato sia pianificabile».