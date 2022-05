In Lombardia estate con i treni storici: prevista l’attivazione di 3 nuovi itinerari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo il successo raggiunto negli anni passati, anche per l’estate 2022 la Lombardia offrirà un ricco programma turistico legato ai treni storici. Per la verità i viaggi sulle carrozze d’epoca trainate dalle locomotive a vapore sono scattati già da qualche settimana. Ma il grosso dell’offerta sarà concentrato nei mesi estivi. Le corse saranno disponibili fino al 23 ottobre. Il calendario è frutto della collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Fs (che mette a disposizione i treni). Spiega Claudia Maria Terzi, assessore regionale ai Trasporti: «Abbiamo reso strutturale quella che in passato era nata come un’iniziativa sporadica. I viaggi con i treni storici offrono una prospettiva unica, si viaggia su convogli antichi per poi immergersi nelle bellezze del luogo».

Le stagioni dal 2018 al 2021 hanno mostrato un trend di viaggiatori progressivamente crescente. Dal 2019 ogni treno storico ha registrato la quasi completa occupazione dei posti a disposizione. Nel dettaglio: nel 2018 i viaggiatori sono stati circa 2mila, già l’anno successivo il numero è salito fino a quasi 5mila, con un tasso di occupazione del 90 per cento. I dati del 2020 e 2021 sono ovviamente influenzati dalla situazione pandemica: la stagione è stata più breve e il limite di occupazione dei posti è stato del 50% e poi dell’80 per cento. «Ma in ogni treno c’è stato il tutto esaurito» sottolinea l’assessore.

Per la stagione 2022 è prevista l’attivazione di tre nuovi itinerari in aggiunta a quelli degli anni precedenti: Milano-Monza-Molteno-Lecco; Milano-Monza-Lecco-Colico; Milano-Mortara. Più nel dettaglio, il programma completo prevede i seguenti itinerari:

1 Paratico-Sarnico (Sebino Express), da Milano e Bergamo al Lago d’Iseo. È l’itinerario di più lunga tradizione: partendo da Milano Centrale, il treno viaggia verso il territorio bergamasco all’interno del parco regionale del fiume Oglio, ai piedi della Valcamonica. Il convoglio attraversa le colline della Franciacorta e le prime propaggini prealpine, fino al Lago d’Iseo;

2 Como-Lecco (Lario Express) da Milano e Monza. È stato istituito da Regione Lombardia a partire dal 2019 ed è arricchito da un servizio di navigazione in coincidenza con il treno, svolto dal piroscafo storico Concordia, gestito dalla società di Navigazione Laghi;