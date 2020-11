In Lombardia perdite per quattro aziende su dieci

Altro effetto evidente è la contrazione della liquidità, a cui le aziende hanno ovviato attingendo a nuovi prestiti bancari, anche attraverso le garanzie pubbliche.

Sono state 190mila le operazioni avviate in questa modalità in regione tra marzo e settembre, dossier che hanno fornito al sistema lombardo 18 miliardi di euro di risorse. In parallelo si vede quindi impennare la curva dei prestiti, a lungo in frenata negli ultimi anni: da un calo del 2,6% nel 2019 si è passati ad un progresso di oltre sei punti nel mese di settembre, ultima tappa di una accelerazione avviata a marzo per le imprese maggiori, con un lieve ritardo per le realtà di minori dimensioni.

Istat: il Pil recupera. A settembre occupati stabili

In termini occupazionali l’impatto è mitigato dal blocco dei licenziamenti, anche se il saldo tra attivazioni e cessazioni di contratti, attivo per 117mila unità nel primo semestre 2019, è in rosso di 38.500 persone ora. La frenata del tasso di disoccupazione, crollato ad un improbabile 4,4%, è in realtà risultato del balzo degli inattivi o “scoraggiati”, con le persone in cerca di lavoro a crollare del 25%. Se il sistema ha comunque retto (l’occupazione cede l’1,3%) lo deve all’utilizzo massiccio degli ammortizzatori sociali, con un utilizzo di ore di Cassa integrazione progressivamente ridotta dopo il picco di marzo e aprile ma comunque in medie 20 volte oltre i livelli dello scorso anno.

«Cosa deve cambiare? Per invertire la rotta - spiega il direttore della sede di Milano della Banca d’Italia Giuseppe Sopranzetti - deve anzitutto ritornare la fiducia».