Coronavirus oggi: Rapporto Gran Bretagna, governo ha aspettato troppo per il lockdown

8:06 Colombi (Uilpa): Non si può azzerare stipendio di chi non in regola con green pass



“Non si può azzerare lo stipendio di chi deve pagare il mutuo o l’affitto e comprare i libri per i bambini. Persino ai condannati per truffa in passato è stato garantito un minimo di stipendio”. Lo dice, intervistato da ’Repubblica’, il segretario generale della Uilpa, Sandro Colombi, in vista dell’entrata in vigore del green pass obbligatorio e del rientro dei dipendenti pubblici in presenza.

“Si parla di servitori dello Stato, che hanno tenuto la barra dritta durante la pandemia , e ai quali lo Stato deve garantire almeno la sicurezza della sopravvivenza. Noi chiediamo - spiega - che venga salvaguardata una parte più alta possibile della retribuzione. Stiamo parlando di persone: non vogliamo che venga snaturato il collante solidaristico che deve esistere nei posti di lavoro, e siamo contrari a guerre tra poveri. E non vorremmo neanche che la tutela del dipendente dipenda dalle scelte dei dirigenti: deve essere il governo a dettare le norme, con grande ragionevolezza”.

Inoltre, ricorda Colombi, “c’era tutto il tempo per pensare a una legge che prevedesse l’obbligo della vaccinazione. Non capisco perché il governo non ha voluto riunirci intorno a un tavolo per discuterne, è scattata una corsa verso la ripresa, in nome dell’aumento del Pil favorito dal ritorno in massa in presenza dei dipendenti pubblici, e senza garantire le condizioni in sicurezza”.