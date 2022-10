In Lombardia stanziati fondi per contrastare la crescita del fenomeno dei Neet

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Promuovere il protagonismo e la partecipazione attiva dei giovani, creare opportunità per loro sui territori e contrastare la crescita del fenomeno dei Neet, le persone tra i 15 e i 29 anni che non sono né occupate né inserite in un percorso di istruzione o formazione. Sono questi gli obiettivi principali della giunta di Regione Lombardia che ha approvato il bando “Together” mettendo a disposizione 1,2 milioni di euro per finanziare progetti sperimentali rivolti ai giovani, realizzati da fondazioni di diritto privato, con un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 70% delle spese ammissibili, non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 100.000 euro. «Con questo bando - spiega l'assessore lombardo ai Giovani Stefano Bolognini - Regione Lombardia vuole dare un'altra risposta concreta alle difficoltà e al disagio che molti ragazzi stanno vivendo», affrontando problematiche «di grande attualità e importanza». Come contrastare la crescita del fenomeno dei Neet «con azioni mirate al loro ingaggio e, in generale, alla crescita professionale degli under 35», ma anche «favorire l'inclusione sociale e il benessere psico-fisico di ragazzi e ragazze, prevenendone il disagio psicologico». Per rispondere ai bisogni dei giovani «abbiamo pensato di coinvolgere, in una logica sussidiaria - aggiunge Bolognini - soggetti che abbiano una consolidata esperienza nell'ambito di azioni di empowerment e protagonismo dei giovani», individuando nelle fondazioni private «il soggetto di riferimento per la realizzazione di interventi concreti e trasversali. Vogliamo promuovere esperienze positive e valorizzarle - conclude l'assessore - perché siano da stimolo per tanti ragazzi e ragazze».