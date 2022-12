In luce Leonardo, nuovo contratto per elicotteri a Difesa Canada

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Positiva reazione sul FTSE MIB di Milano delle azioni Leonardo - Finmeccanica al nuovo contratto in Canada per ammodernare e incrementare la flotta di elicotteri AW101 Cormorant a disposizione della Difesa canadese. Le quotazioni sono arrivate a guadagnare oltre un punto, agganciando anche quota 8 euro in avvio di sessione. Il contratto annunciato dal Dipartimento della Difesa ha un valore di 1 miliardo di dollari canadesi (690 milioni di euro) e prevede appunto il miglioramento delle prestazioni dei sistemi e delle tecnologie degli Aw101 e la vendita di ulteriori 3 Cormorant in modo da portare la flotta a 16 unità.

Gli interventi dovranno estendere l'operatività della flotta fino al 2042. Secondo Banca Akros il contratto comporta una buona marginalità dal momento che gli upgrade coinvolgono soluzioni elettroniche di Leonardo: la commessa rappresenta il 4,3% del target di nuovi ordini fissato dal management per il 2022. Il valore del contratto, indica Intermonte, rappresenta circa il 14% della nostra stima dei ricavi annui provenienti da elicotteri di Leonardo, che è pari a circa il 27% dei ricavi del gruppo.