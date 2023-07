In Madagascar per salvare i lemuri in via di estinzione

I posti a disposizione sono pochissimi e di conseguenza i tempi per prenotare per gli amanti dell'avventura e dei viaggi in mezzo alla natura sono abbastanza stretti. L'idea di questo viaggio nell'affascinante arcipelago di Nosy Be, in Madagascar, dal 25 settembre al 4 ottobre prossimi, è venuta all'agenzia viennese NiCe Dive & Trips ed è a sostegno dell'iniziativa della World Sustainability Foundation per salvare i lemuri canterini in via di estinzione della foresta di Maromizaha. Nosy Be è la località più sviluppata del Madagascar per accogliere i visitatori e funge da porta di ingresso per accedere a un gruppo di isole meta di tour pensati con particolare attenzione alla conservazione della biodiversità. Il viaggio è aperto a tutti ma non è raccomandato per i bambini di età inferiore ai 10 anni e costa 1.590 euro a persona, comprensivo di soggiorno nell'hotel La Plage e attrezzatura per lo snorkeling. La guida turistica per i fortunati che si imbarcheranno per Nosy Be è anch'essa d'eccezione: si tratta infatti di Mario Passoni, esperta guida naturalistica con esperienze alle Maldive, Kenya, Mozambico, Seychelles e nello stesso Madagascar e attualmente Head of Conservation and Awareness Project per la World Sustainability Foundation.

