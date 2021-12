In manovra e Pac i fondi per rilanciare le assicurazioni in agricoltura

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Decolla in Italia il rilancio del sistema di assicurazioni in agricoltura. La Legge di Bilancio stanzia infatti 50 milioni di euro che saranno affidati a Ismea per strutturare dal punto di vista operativo la rivoluzione nel mondo delle polizze agricole. L’altro grande pilastro di questo processo è stato messo a punto con la riforma della Politica agricola comune.

Su iniziativa dell’Italia e del ministro per le Politiche agricole Stefano Patuanelli, è stata autorizzata una trattenuta del 3% degli aiuti diretti agli agricoltori per promuovere l’accesso alle polizze assicurative. Si tratta di un budget di 108 milioni (l’ammontare degli aiuti diretti è di 3,6 miliardi) che confluiranno in un Fondo di mutualizzazione che andrà a rafforzare la dotazione di risorse Fears già stanziate a questo scopo (arrivando a un budget complessivo annuo di circa 350 milioni di euro) per far compiere alla gestione del rischio in Italia un definitivo salto di qualità. Uno sforzo di adeguamento del sistema assicurativo agricolo è richiesto innanzitutto dalla realtà

I cambiamenti climatici sono evidenti con una tangibile accelerazione negli ultimi anni degli eventi catastrofali non solo in termini di intensità e frequenza ma anche di distribuzione sul territorio. Le recenti alluvioni in Sicilia hanno chiarito che non esistono più aree del paese al riparo da eventi critici. E anche il sistema di gestione del rischio deve cambiare.

Attualmente in Italia sono assicurate circa 80mila aziende agricole su una platea di 700mila, con un valore assicurato di 9 miliardi di euro e pari a al 28% del valore della produzione. L’80% di queste sono concentrate su specifiche colture (vino in primo luogo) e territori (5 regioni settentrionali). Questa disomogeneità nella distribuzione territoriale è alla base dell’elevato costo delle polizze e della copertura spesso parziale dei danni. La concentrazione in poche aree e colture, infatti, non consente alle compagnie assicurative di diversificare il rischio. Un circolo vizioso che è necessario spezzare.

«Stiamo muovendo verso il modello americano – ha spiegato il ministro Patuanelli in un question time alla Camera – nel quale le politiche di sostegno sono legate alla gestione del rischio. Costruiremo adesso uno strumento semplice e un sistema automatico di stima del danno per superare i nodi dei tempi di rimborso e della discrezionalità del perito. Un percorso che anche altri paesi vogliono seguire Nel corso del 2022 discuteremo anche dell'ipotesi di obbligatorietà delle polizze».

I 50 milioni della Legge di Bilancio, quindi, non andranno materialmente alla gestione del rischio ma saranno utilizzati da Ismea per strutturare il nuovo sistema e costituire il soggetto gestore. Un sistema che partirà dal 2023 e coinvolgerà anche Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) che detiene i fascicoli aziendali, prerequisito per accedere agii aiuti Ue, che saranno il perno del nuovo sistema. In questa “transizione assicurativa” è coinvolta in primo luogo Asnacodi Italia, l’associazione dei consorzi di difesa che sul territorio stipula materialmente le polizze assicurative per conto degli agricoltori associati (160mila iscritti, 70mila assicurati).