In manovra salta la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni nelle società quotate

Tutti i consulenti lo davano per scontato: dopo 20 anni di riaperture ci sarà anche l’anno prossimo! Ma nei meandri dei 1.013 commi della manovra non c’è traccia della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni nelle società non quotate.

Salvo cambi di rotta nei prossimi giorni, si è così interrotta una consuetudine risalente alla Finanziaria 2002 (legge 448/2001). Va detto, peraltro, che in relazione all’ultima proroga – sancita con la manovra 2021 – era stato stimato un gettito positivo per l’Erario, pari a 206 milioni per il 2021 e a 113 milioni per il 2022 e 2023. Ma naturalmente si trattava di un incasso anticipato a fronte di una possibile riduzione degli introiti futuri.

Le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia potevano fare riferimento, ai fini del calcolo dei redditi diversi, al valore fiscalmente riconosciuto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e dei titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, come rideterminato mediante versamento di un'imposta sostitutiva del 11% sul valore periziato.

Concentrandoci sulle partecipazioni, chi ha usufruito dell'ultima rivalutazione del 2021 ha potuto utilizzare tale maggior valore, o lo potrà utilizzare in futuro se non ha ancora ceduto le partecipazioni, versando l’imposta sostitutiva dell’11% sul valore risultante da apposita perizia di stima.

La scelta di affrancare i valori doveva quindi essere valutata in termini di risparmio d’imposta confrontando l’11% dovuto per l’affrancamento, oltre ai costi della perizia, con l’ammontare derivante dall’applicazione dell’imposta, calcolata al 26%, sul capital gain realizzato, pari alla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo fiscalmente riconosciuto.