In mostra al Forte di Bard foto dell’Ansa e Magnum

Le foto dell’agenzia Ansa in mostra al Forte di Bard. Fino al 22 ottobre una selezione di cento immagini tratte dal volume PhotoAnsa, giunto alla diciottesima edizione, sarà esposta nelle sale dell’Opera Mortai della fortezza. Il volume e la mostra raccolgono le immagini più significative dello scorso anno realizzate dai fotografi dell’Ansa. Tra i temi centrali, il conflitto in Ucraina che continua a tenere l’Europa e il mondo con il fiato sospeso. Le immagini descrivono anche altri eventi del 2022: dalla nascita del governo Meloni, il primo guidato da una donna nella storia d’Italia, all’addio alla Regina Elisabetta II fino alla salita al trono del figlio Carlo III. Dal ritorno sul palco di tanti artisti dopo due anni di pandemia, alla riapertura al pubblico di musei e grandi gallerie fino allo scudetto del Milan. Uno spazio è dedicato alla siccità che per mesi ha colpito l’Italia, e alle immagini straordinarie del telescopio spaziale James Webb.

The Misfits by Magnum Photographers è il titolo della mostra fotografica in programma fino al 17 settembre 2023, dedicata al dietro le quinte del leggendario film Gli Spostati (1961), diretto dal regista John Huston e interpretato da Marilyn Monroe, Clark Gable e Montgomery Clift.