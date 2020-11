In mostra le opere di Boldini. Accorsi sul palcoscenico, Muti in streaming: tutti gli appuntamenti culturali del weekend da fruire online

Secondo concerto streaming Muti e Cherubini

Si colora di Italia il secondo concerto in streaming di Riccardo Muti con l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, in programma domenica 29 novembre alle 11 dal teatro Alighieri di Ravenna. Dopo quello di domenica scorsa interamente dedicato a Schubert, il prossimo vede in programma il Notturno op.70 di Martucci, il Preludio sinfonico di Puccini e pagine di Verdi, dai ballabili del Macbeth alle sinfonie che aprono il Nabucco e I vespri siciliani. Il concerto sarà visibile gratuitamente su ravennafestival.live e sul sito dell’agenzia Ansa. Anche questo appuntamento, come il precedente, rimarrà disponibile on demand per 15 giorni.

L’omaggio a Rodari su Youtube

Per la 22/a edizione di Flautissimo, a dieci anni dalla prima nella sala Santa Cecilia del Parco della Musica e in occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari, il 29 novembre Galatea Ranzi dà volto e voce a “La torta in cielo”, romanzo per ragazzi scritto nel 1966 e ambientato tutto nel quartiere romana del Trullo. Con le note di Luigi Marinaro e il sassofono di Gabriele Coen, si racconta di come la borgata sia messa in subbuglio da un enorme, misterioso, oggetto circolare che si staglia nel cielo (gratuitamente sul canale Youtube dell'Accademia Italiana del Flauto).

A Torino il racconto della solitudine di un teatro chiuso

A Torino gli spazi del Teatro Café Müller sono il set di “Solo in teatro”, progetto di Cirko Vertigo, ideato dalla regista e coreografa Caterina Mochi Sismondi in collaborazione con il Paolo Stratta, per riportare l'artista al centro della scena, fisicamente e online, e garantire a chi lavora una stagione sostenibile anche in caso di reiterate restrizioni. Nel corso di una residenza di sei giorni, a ogni artista è chiesto di presentare un proprio “Solo”, preceduto da un docufilm tra “dietro le quinte” e interviste, trasmessi in streaming prima dello spettacolo e fruibili on-demand. Prossimo appuntamento, sabato 28 novembre, con Jurij Ferrini in “Vladimiro”, racconto di un attore confuso e perso nella solitudine di un teatro chiuso, quasi ne fosse prigioniero ( www.cafemuller.it).

La storia d’amore di Romeo e Giulietta in diretta live streaming

A Palermo, per il progetto “Aperti nonostante tutto”, il Teatro Massimo regala il 29 in diretta live streaming sulla sua WebTv una domenica all'insegna della più romantica delle storie d'amore: “Romeo e Giulietta” con le musiche di Prokofiev e la coreografia Davide Bombana, danzato dal Corpo di ballo del Massimo ( www.teatromassimo.it ).