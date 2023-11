In mostra a Roma Fidia, 100 opere del più grande scultore greco dell’età classica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per la prima volta i Musei Capitolini ospitano dal 24 novembre al 5 maggio un’esposizione monografica dedicata a Fidia, il più grande scultore greco dell’età classica, il cui genio creativo ha impresso un marchio indelebile nell’immaginario collettivo e continua a essere fonte di ispirazione anche per i contemporanei. La mostra “Fidia” inaugura il ciclo di cinque esposizioni che intende far conoscere al grande pubblico i protagonisti della scultura greca. La prima esposizione dedicata a Fidia, simbolo dell’arte greca classica, raccoglie reperti originali greci e repliche romane, dipinti, manoscritti, disegni e installazioni multimediali che raccontano la vita, il lavoro e il clima storico-culturale in cui operò Fidia, lo scultore del Partenone e del colosso di Zeus a Olimpia, protagonista dell’età d’oro di Atene.

È una serie che acquisisce ancora più significato a Roma, città da cui provengono importanti testimonianze dell’attività di Fidia e di altri artisti greci, tramite le preziose copie di età romana di capolavori originali per la maggior parte andati perduti. «Siamo lieti di ospitare la mostra nei Musei Capitolini - ha commentato alla presentazione il sindaco Roberto Gualtieri - Il suo straordinario contributo artistico non solo ha definito i canoni dell’arte classica ma ha anche inciso sull’estetica moderna e contemporanea».

«A Fidia erano riconosciute le qualità della bellezza e maestosità - ha spiegato il sovrintendente capitolino Claudio Parisi Presicce - dotato di una personalità eclettica e versatile, architetto e pittore, possedeva grandi capacità organizzative tanto che Pericle, nell’Atene del V secolo a.C., decise di affidargli i lavori di ristrutturazione dell’Acropoli e del Partenone Con questa mostra raccontiamo il percorso artistico di Fidia e l’eredità del suo lavoro».

Oltre 100 opere dai più importanti musei del mondo

La prima esposizione dedicata a Fidia, articolata in sei sezioni, guida i visitatori alla scoperta di questo grande artista, simbolo dell’arte greca classica, proponendo un percorso sorprendente con oltre 100 opere provenienti dai più importanti musei del mondo - il British Museum di Londra, il Museo dell’Acropoli e museo archeologico nazionale di Atene, il Museo di Olimpia, il Kunsthistorisches Museum di Vienna, il Metropolitan Museum of Art di New York, i Musei Vaticani, il Museo del Louvre di Parigi - e da istituzioni italiane come il Museo Archeologico di Bologna, l’Accademia di Belle Arti di Ravenna, il Museo Archeologico di Napoli e l’Archivio Cambellotti.

I frammenti originali esposti

Tra i reperti esposti, alcuni frammenti originali del fregio partenonico, prestati dal Museo dell’Acropoli di Atene e mai usciti prima dalla Grecia; il vaso con incisa la scritta ’Pheidiou eimi’ (’Sono di Fidia’), proveniente dal Museo Archeologico di Olimpia, uno dei rari oggetti personali appartenuti a un personaggio celebre dell’antichità giunti fino a noi; dalla collezione del British Museum la replica dello scudo dell’Atena Parthenos, il cosiddetto scudo Strangford, copia d’epoca romana dell’originale appartenente alla statua di Atena realizzata in oro e avorio e collocata nella cella nel Partenone.