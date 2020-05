In moto d’estate: testa la fresco e al sicuro con il casco Tucano Urbano El’Fresh di Danilo Loda

Per affrontare le torride giornate estive, Tucano Urbano lancia il casco demi-jet El'Fresh, un modello pensato per tenere al fresco il capo e, ovviamente, al sicuro in caso di incidente. Il casco, per questo motivo, presenta nella parte superiore della calotta delle prese disegnate in modo da garantire una perfetta ventilazione Il sistema, denominato da Tucano Urbano Dynamic Flow garantisce quindi una costante dissipazione di calore dell'umidità, offrendo al motociclista il massimo della freschezza.

Le prese d'aria sono protette da una rete metallica per evitare che insetti o detriti entrino nel casco. Tale calotta è realizzata in materiale termoplastico di policarbonato ed è proposto in sei differenti colori. All'interno del casco, il confort (e la freschezza) è garantito dalla cuffia realizzata in maxi-rete Aero 3D. Come da prassi i guanciali sono lavabili e staccabili, così come il paracollo realizzato in ecopelle traforata e rete Aero 3D. Non manca anche una visiera parasole a scomparsa con trattamento antigraffio.

Per poter utilizzare il casco anche nella stagione meno calda, Tucano Urbano ha pensato a delle cover copri-areazione in 7 differenti colori, che di fatto consentono di personalizzare il casco in base ai propri gusti estetici. El'Fresh costa 90 euro mentre le cover si possono acquistare a 10 euro per quelle di colore nero, e a 15 euro per le restanti sei varianti di colore.