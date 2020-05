In moto e in scooter nella Fase 2, ecco come vestirsi in modo sicuro: le nuove proposte di Danilo Loda

4' di lettura

La fase 2 ha ridato la possibilità di muoversi e moto e scooter con l'arrivo della bella stagione vengono le due ruote stanno tornando in auge grazie al fatto che, per loro natura, sono il mezzo ideale per garantire il distanziamento sociale e quindi la protezione dell'individuo. Ma con la nuova stagione è per alcuni il tempo di dare una sferzata al proprio look quando sale in sella, ed acquistare capi e caschi adatti all'imminente caldo. Le aziende di abbigliamento per moto e scooter e quelle che producono caschi si sono attrezzate per la stagione, e nonostante il lockdown hanno messo a listino nuovi prodotti in entrambi i settori di mercato.

Caschi

Momodesign lancia nuovo casco Jet realizzato in fibra di carbonio Zero Heritage Carbon Edition (399 euro). Il modello con finitura opaca in edizione limitata esclusiva, è disponibile solo sullo Store online di Momodesign. Questo casco dal sapore artigianale e industriale al tempo stesso, è realizzato con materiali premium in grado di garantire un prodotto di alta qualità. il Centro Stile interno di Momodesign ha disegnato questo jet con una visione contemporanea pensando ai centauri alla ricerca di un casco dal design moderno ma con uno spirito heritage. Il casco è dotato di visierino solare estraibile e sottogola con fibbia micrometrica. L'interno realizzato con tessuti ad alto assorbimento e rete microforata è removibile e lavabile.

Ispirato ad uno stile di vita ‘Born to be Wild', il casco Le Mans 2 SV (109 euro) della gamma MT Helmets interpreta l'essenza del viaggio in moto in piena libertà. Essenziale, confortevole e dalla spiccata personalità vintage, in particolari declinazioni grafiche, si adatta perfettamente anche al pubblico femminile alla ricerca di grafiche trendy e colorazioni glamour. LE MANS 2 SV è realizzato in materiale termoplastico, con due calotte esterne, che lo rendono leggero (gr 1150 ± 50) e molto resistente, una delle caratteristiche principali di questo casco: la calotta SMALL veste le taglie dalla XS alla M, la calotta LARGE veste le taglie dalla L e XXL.

Per chi deve viaggiare sulle medie/lunghe distanze, Shark Helmets rinnova la sua serie di caschi integrali Spartan con i modelli GT (a partire da 407 euro) e GT Carbon (a partire da 480 euro). Tra le caratteristiche tecniche spicca la presenza di un doppio spoiler con estrattori d'aria ottimizza i percorsi aerodinamici e il controllo della temperatura all'interno del casco. Il reparto R&D di Shark ha anche studiato un nuovo sistema di aggancio della visiera con “Autoseal System” antirumore. Questo permette di chiudere la visiera del casco in maniera ermetica e mantenendo all'esterno freddo, vento, e rumori. I due integrali sono disponibili in 26 grafiche differenti e taglie dalla XS alla XXL.

Tucano Urbano propone il casco demi-jet El'Fresh, (90 euro) che punta ad essere il modello “più fresco” in circolazione. Per questo dispone di un sistema di ventilazione Dynamic Flow che si basa su fori di ampie dimensioni sulla calotta per massimizzare il flusso d'aria in ingresso. Questi fori possono essere comunque richiusi con delle cover vendute separatamente per poterlo utilizzare anche d'inverno. Proposto in sei colorazioni alla moda (Tiffy Blu Opaco, Rosa Corallo Lucido, Grigio Carbone Opaco, Bianco Ghiaccio Lucido, Giallo Tucano Lucido, Verde Airborne Opaco.