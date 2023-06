In mountain bike fra le aree protette dell’orso marsicano

È considerata una delle competizioni più attese della stagione per gli specialisti delle ruote grasse e quest’anno si correrà dal 2 al 4 giugno attraverso alcuni dei luoghi più affascinanti e selvaggi dell’Abruzzo, tra le riserve e le aree di tutela dell’orso marsicano. La Marathon degli Stazzi festeggia i suoi primi vent’anni in occasione della giornata mondiale della bicicletta e vedrà al via circa 600 bikers: teatro della partenza, come sempre, il borgo di Scanno, uno dei più belli e fotografati d’Italia (famosi gli scatti di Henri Cartier Bresson e Hilde Lotz Baue) e l’appuntamento con le eccellenze e del territorio vale per atleti, accompagnatori ed appassionati. Circa 5 km del percorso della gara lunga (la marathon da 63 km, mentre la corta è di 42 km), sono all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e altri 55 km attraversano invece la Riserva Naturale Regionale del Monte Genzana, quella di Chiarano/Sparvera. Tutta la gara, come confermano gli organizzatori, si svolge all’interno di zone tutelate dal punto di vista ambientale e accompagna i partecipanti nelle aree dove vive ancora la pastorizia in alta montagna, tra gli stazzi dai quali la gara prende il nome, gli antichi rifugi montani utilizzati per la monticazione estiva delle greggi.

http://www.mtbscanno.it/