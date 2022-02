In Mps arriva Lovaglio, il «polacco» di UniCredit con fama da ristrutturatore

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«In Italia non ha frequentazioni politiche, ha lavorato per venti anni nell-Est Europa. È un vero tecnico, esperto nelle ristrutturazioni bancarie e apprezzato dagli investitori. Certo non ha un carattere facile, lo sanno anche in Polonia. Ed è sempre stato molto ambizioso, provò ma non riuscì a sostituire Ghizzoni in UniCredit».

Chi lo conosce bene fin dai tempi del Credito Italiano (lo chiamavano «baffo di ferro»), descrive così il banchiere Luigi Lovaglio, il nuovo amministratore delegato di Mps...