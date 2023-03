In Neue Klass Bmw sale anche l’idrogeno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non solo elettriche: si può sintetizzare così la strategia del gruppo Bmw. Ovviamente, in futuro sarà mantenuta alta la concentrazione verso i modelli a batteria ma la visione non mette affatto fuori gioco quelli con motori termici anche ibridizzati con tecnologia a 48 V e apre le porte anche alla consacrazione dell’idrogeno. Proprio nei prossimi mesi questa road-map sarà confermata dal lancio sia della nuova generazione della serie 5 sia della iX5 Hydrogen e sarà integrata anche dallo sviluppo dei primi modelli basati sull’architettura Neue Klasse adatta a ogni genere di propulsione, il primo dei quali è previsto per il 2025. vettura anticipata dal concept iVision Dee.

Intanto, la nuova serie 5 contribuirà all’obiettivo che si è posto il gruppo Bmw di consegnare entro la fine del 2023 a livello globale almeno il 15% di vetture elettriche. Infatti, analogamente all’attuale serie 7 anche l’ottava generazione della serie 5 sarà proposta subito con una gamma in cui ci saranno sia versioni termiche elettrificate sia una variante elettrica. Questo modello allargherà il portafoglio di Bev firmate Bmw in cui, sinora, sono presenti la iX1, la i4, la i7 e la iX comprese le interpretazioni firmate dal brand M. Inoltre, in questo schieramento arriveranno quest’anno anche due nuove auto elettriche della Mini e la coupé Spectre, che sarà la prima Rolls Royce a zero emissioni.

L’ampia articolazione della strategia della Bmw è ribadita anche da altri modelli, per esempio il suv Xm che è il primo modello sviluppato autonomamente e il primo spinto da powertrain ibridi plug-in del marchio M che, dal canto suo, continuerà a proporre modelli super-prestazionali a benzina, come le nuove M2 Coupé e M3 Touring.

Tornando alla mobilità a emissioni zero la Bmw quest’anno lancerà una piccola serie della iX5 Hydrogen. Questo modello che promette un’autonomia di 500 chilometri è spinto da un sistema Fuel Cell sviluppato in collaborazione con Toyota, composto da un’unità elettrica di quinta generazione con 374 cavalli abbinata a una cella a combustibile con 170 cavalli alimentata da 6 kg di idrogeno, stoccati a 700 bar in due serbatoi in fibra di carbonio. Dopo questa X5 sono programmati altri tre modelli a idrogeno: una berlina e due suv, uno di taglia simile all’X3 e uno grande quanto l’X7.