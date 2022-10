In otto mesi bolletta triplicata a 90 miliardi per gas e greggio

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La corsa dei listini continua a spingere l’export nazionale, che ad agosto su base annua cresce del 24,8%, progresso realizzato in modo quasi omogeneo tra mercati europei ed extra-Ue. Spinta che deriva soprattutto dall’aumento dei valori unitari (+23,2%), risultato diretto dell’inflazione generalizzata, mentre in termini di volumi di merci il progresso è limitato a poco più di un punto.

Continua dal lato delle importazioni la corsa dell’energia, che spinge ancora una volta in rosso il saldo commerciale: quasi dieci miliardi nel solo mese di agosto, oltre 23 da gennaio, rispetto ad un attivo di 38 nell stesso periodo dello scorso anno. Decisiva l’energia, che in otto mesi vede quasi triplicato il valore delle importazioni: dai 31,7 miliardi del 2021 siamo ora a quota 91. In termini puntuali, se ad agosto 2021 l’esborso per l’Italia era stato inferiore ai cinque miliardi, ora sfondiamo quota 14. Solo da qui, da gas e petrolio, il passivo mensile balza a 12 miliardi, più di 70 in otto mesi. In generale, tenendo conto di merci ed energia, per l’Italia si tratta del nono mese consecutivo in cui la bilancia commerciale finisce in rosso,

Nonostante tutto l’Italia è comunque in grado di guadagnare quote di mercato mondiali rispetto ai principali concorrenti Ue. Tenendo conto che a fronte di una crescita del 22% delle nostre esportazioni tra gennaio e agosto, per la Francia il progresso è di 19 punti (il distacco sui mercati extra-Ue sale a quota sette) mentre per la Germania scende a 14, risultato diretto e tangibile della crisi globale dell’auto.

Il progresso di agosto porta a quota 18 il numero di mesi consecutivi di crescita dell’export nazionale, che grazie alla corsa dei prezzi si avvicina ad ampie falcate alla soglia annua dei 600 miliardi: tra settembre 2021 e agosto 2022 siamo già arrivati a quota 589.

L’analisi dei mercati di sbocco non offre spunti particolari, vedendo quasi ovunque una crescita a doppia cifra con pochissime eccezioni. La Russia, ovviamente, che vede un calo del 16% per effetto delle sanzioni, frenata che con il passare dei mesi ad ogni modo si sta riducendo in termini percentuali. E poi la Germania, unica piazza europea “stonata” rispetto ad una crescita corale che sfiora il 28%. Berlino si ferma a +17, presentando probabilmente i primi effetti di un’economia penalizzata dalla crisi dell’auto e da quella del gas. Non esattamente buone notizie, tenendo conto che per l’Italia questo è il primo mercato di sbocco.