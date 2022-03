In partenza per la prima crociera la Costa Toscana, una smart city galleggiante a sette stelle

Ascolta la versione audio dell'articolo

É una smart city galleggiante a sette stelle la Costa Toscana, nuova nave battente bandiera italiana della flotta di Costa Crociere, presentata nel porto a Civitavecchia in anteprima alle istituzioni e agli agenti di viaggio. La crociera inaugurale prenderà il via il 5 marzo da Savona. É alimentata a gas naturale liquefatto, la tecnologia più avanzata nel settore marittimo per abbattere le emissioni.

Zanetti: «In estate l’intera flotta sarà operativa»

«È una nave innovativa - ha sottolineato Mario Zanetti, Direttore Generale di Costa Crociere. che interpreta pienamente la nuova esperienza di crociera, basata sull'esplorazione delle destinazioni, a cui abbiamo lavorato negli ultimi mesi. Il suo debutto è un momento importante nel nostro piano di ripartenza. Infatti, dopo Costa Toscana, un numero crescente di navi tornerà ad operare, aggiungendosi a quelle già attualmente in servizio, sino ad arrivare alla prossima estate, in cui l'intera flotta sarà nuovamente operativa. Civitavecchia avrà ancora una volta un ruolo di primo piano, con le tre navi Costa più innovative che torneranno a fare scalo regolarmente in questo porto, generando valore e lavoro sul territorio».

Una nave green

Costruita nel cantiere Meyer di Turku (Finlandia), la nave è progettata per essere una vera e propria “smart city” itinerante, con soluzioni sostenibili e concetti di economia circolare per ridurre l'impatto ambientale. Eliminata quasi totalmente l'immissione in atmosfera di ossidi di zolfo (zero emissioni) e particolato (riduzione del 95-100%), sono state abbassate significativamente anche le emissioni di ossido di azoto (riduzione diretta dell'85%) e di CO2 (sino al 20%). L'intero fabbisogno giornaliero di acqua della nave è soddisfatto trasformando quella del mare tramite l'utilizzo di dissalatori. Il consumo energetico è ridotto al minimo grazie a un sistema di efficientamento energetico intelligente. A bordo viene effettuato il 100% di raccolta differenziata e il riciclo di materiali quali plastica, carta, vetro e alluminio, che saranno parte di un approccio integrato, finalizzato alla concretizzazione di progetti di economia circolare.

Nel porto di Civitavecchia faranno scalo tre navi a settimana

Nel 2022 a Civitavecchia faranno scalo ogni settimana le tre navi più nuove della flotta – Costa Toscana, Costa Smeralda e Costa Firenze - per un totale di 106 scali, quasi il doppio rispetto al 2021.



Interni made in Italy

La nuova ammiraglia è un tributo alla Toscana, frutto di un progetto creativo curato da Adam D. Tihany, per far vivere in un'unica location il meglio della Toscana, che dà il nome alla nave, ai suoi ponti e alle principali aree pubbliche. Ci sono Montalcino, Pietrasanta, Viareggio, Montecatini, Lucca, Pienza, Bolgheri, Montepulciano. Per realizzarlo Tihany si è avvalso della collaborazione di un pool internazionale di prestigiosi studi di architettura - Dordoni Architetti, Jeffrey Beers International, Partner Ship Design e Rockwell Group - chiamati a disegnare le diverse aree della nave. Gli arredi di Costa Toscana, l'illuminazione, i tessuti e gli accessori sono stati scelti in collaborazione con prestigiose aziende italiane, come Molteni&C (divani e sedie), Roda (forniture per arredamento aree esterne e interne), Flos (luci decorative), Dedar e Rubelli (tessuti, tappezzeria, sedie, divani). Fra i 15 rinomati fornitori italiani figurano anche aziende come Kartell, Poltrona Frau e Alessi.