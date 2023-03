In pensione prima dei 67 anni: ecco come fare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le vie per andare in pensione prima dei 67 anni non sono molte ma anche in anni recenti hanno permesso complessivamente un numero di uscite dal mondo del lavoro vicino a quello del pensionamento di vecchiaia. La legge di Bilancio 2023 non ha modificato di molto, per quest'anno, la situazione precedente.



Anticipata o con la quota

L'alternativa principale è costituita dalla pensione anticipata, che però è tale, rispetto a quella di vecchiaia, se si è iniziato a lavorare intorno ai vent'anni e non si è mai smesso di versare i contributi. Infatti richiede 41 anni e 10 mesi di contributi alle donne e 42 anni e 10 mesi agli uomini, senza requisito anagrafico.

Con quota 103, a disposizione quest'anno in sostituzione di quota 102, servono almeno 62 anni di età e almeno 41 anni di contributi. Il Governo ha stimato che verrà utilizzata da circa 41mila persone. Si tenga presente che tra vecchiaia e varie forme di anticipo nel 2022 sono andate in pensioni circa mezzo milioni di individui.

Gli sconti per alcune categorie

Con opzione donna sono sufficienti 60 anni di età (riducibili a 58 in alcuni casi) e 35 anni di contributi più altri requisiti. La dovrebbero usare circa 2.900 lavoratrici.

Sono sempre disponibili le vie d'uscita per i lavoratori precoci, a cui sono sufficienti 41 anni di contributi indipendentemente dall'età. Ma oltre ad almeno un anno di contributi versati prima di compiere 19 anni, servono altri requisiti che limitano la platea a poche migliaia di persone. Discorso analogo per il pensionamento dedicato a chi svolge attività usuranti. Si parte da un minimo di 61 anni e 7 mesi di età, ma anche in questo caso altri requisiti complicano l'accesso a pensione.