In pianura il polo del metano, vale metà del fabbisogno italiano

I più recenti sono quelli avviati a Bordolano e a Cornegliano Laudense, realizzati pochi anni fa. E come è quasi prevedibile, la realizzazione dei due impianti più recenti è stata accompagnata dall’immancabile protesta di comitati del no. Queste istallazioni saranno sicure? È una bomba sotto i nostri piedi? E se il metano dovesse uscirne? Perché proprio qui?

Ma i meccanismi della paura per ciò che non si conosce scattano anche per gli impianti antichi di decenni, presenti da sempre nel sottosuolo e, in superficie, con le centrali di pompaggio in mezzo alla campagna. La paura irrazionale emerge quando si viene a sapere di trovarsi sopra a uno di questi antichi giacimenti diventati serbatoi. Così è accaduto per lo sgomento di molti abitanti di Brugherio quando hanno letto le notizie recenti dei giornali sugli stoccaggi di gas, tema caldissimo, e si sono domandati: ma come, anche noi?

La paura della pressione

Gli stoccaggi italiani ora sono pieni al 95%, e si continua a iniettarvi metano, ma in questo periodo di parla di portare il grado di riempimento degli stoccaggi al 110%. Il fatto è che il gas è, appunto, gas. Cioè è comprimibile. Uno stoccaggio al 100% significa che vi viene iniettato tanto gas quanto ce n’era quando era ancora un giacimento, fino a raggiungere la pressione originaria di quando venne scoperto e perforato la prima volta. Questa pressione storica cambia da stoccaggio a stoccaggio. Geologi e ingegneri minerari assicurano che ve ne può spingere anche il 30% in più senza alcun problema, poiché il gas in più risospinge via l’acqua di falda che si era infiltrata al suo posto, ma gli abitanti di Brugherio e Cologno Monzese erano insorti terrorizzati quando sotto i loro piedi si voleva sperimentare una sovrappressione del 107%.

A che cosa servono

Questi depositi sotterranei vengono riempiti di gas quando la domanda è scarsa e l’offerta è meno cara, cioè in genere d’estate, e vengono vuotati quando la domanda è più alta e i prezzi sono più muscolosi, cioè in genere d’inverno. Nella frase appena letta è ripetuta due volte la locuzione “in genere” perché quest’anno il mercato del gas non ha seguito l’andamento e gli stoccaggi hanno cambiato leggermente lo scopo, diventato meno commerciale e più strategico.

La domanda di metano decollata con una salita ripida subito dopo la crisi sanitaria del 2020, e gli sconquassi che l’invasione russa ha generato non solamente sulla martoriata Ucraina ma anche nel mercato del gas, hanno cambiato lo scenario.