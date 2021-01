In piazza contro la repressione, la Russia di Navalny sfida Putin Dall’Estremo Oriente russo fino a Mosca manifestano i sostenitori dell’attivista anti-corruzione: gli arresti sono già centinaia di Antonella Scott

Proteste a Mosca per Navalny, bambino viene preso dalla polizia

Dall’Estremo Oriente russo fino a Mosca manifestano i sostenitori dell’attivista anti-corruzione: gli arresti sono già centinaia

5' di lettura

Decine e decine di persone fermate, prima ancora che l’onda della protesta convocata da Aleksej Navalny nelle città della Russia arrivasse nella capitale. Vladivostok, Khabarovsk, perfino a Yakutsk con 50° sotto zero: è nell’Estremo Oriente russo che i sostenitori del grande accusatore del Cremlino sono scesi in piazza per primi chiedendo il suo rilascio. E poi via via lungo l’arco dei fusi orari la protesta si è accesa altrove, Ekaterinburg, Nizhnij Novgorod, Omsk, Pietroburgo.

Giovani, ma non solo. Con o senza mascherina, in tasca il passaporto e le raccomandazioni diffuse dagli organizzatori alla vigilia: cosa portare in manifestazione, come evitare provocazioni, come comportarsi in caso di arresto. Molti mostrano una fotografia di Navalny con la scritta “Uno per tutti, tutti per uno”. Un altro a Mosca invece ha una foto di Putin, è lui dietro le sbarre: “Navalny libero!”, grida un ragazzo cercando di tenere alto il suo cartello mentre lo portano via.

Loading...

A Mosca le autorità hanno fatto barricare piazza Pushkin, sperando di disperdere la protesta ancor prima dell’inizio, inutilmente. Gli Omon, agenti delle forze antisommossa, trascinano via i manifestanti circondati da un muro di telefonini che li riprendono. Video che in parte andranno ad alimentare la partecipazione dei social networks, in parte verranno sfruttati invece dai trolls che stanno proliferando tra TikTok e dintorni per screditare gli oppositori del regime. Anche Yulia Navalnaya, la moglie dell’attivista anti-corruzione, viene portata via e posta su Instagram la propria foto: «Scusate la qualità bassa, la luce è pessima qui dentro». Molti, nei giorni scorsi, si aspettavano che la donna da sempre al fianco di Navalny avrebbe ora assunto un ruolo più attivo.

Navalny è rinchiuso in carcere nella capitale in attesa di processo dal 17 gennaio scorso, arrestato al rientro dalla Germania dove è riuscito a superare l’avvelenamento - Novichok, secondo i laboratori militari tedeschi - che, denuncia, è stato ordinato da Vladimir Putin. Perché è tornato?

È la domanda più frequente. Per proseguire la missione che si è dato, rispondono i suoi: far cadere un regime corrotto. Navalny è probabilmente convinto di poter essere più credibile dall’interno del Paese, piuttosto anche dal carcere, dando l’esempio per primo. Moltissimi oppositori hanno accettato l’esilio, lui è tornato.