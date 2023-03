Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Sono ex vie militari che testimoniano opere di difesa o presentano tracce di fortificazioni, ma rappresentano anche le strade delle emigrazioni e dei commerci. Si tratta delle Vie Storiche di Montagna del Piemonte, 300 km di ambienti incontaminati dove risuonano echi lontani di vicende e ricordi del passato. Luoghi d'alta quota che si possono attraversare a piedi, su due ruote o con mezzi fuoristrada per entrare nello spirito delle genti di montagna, fra paesaggi imponenti e tracce militari appartenenti al passato. Le vie militari, ad esempio, presentano le tracce del sistema difensivo della Linea Cadorna nel Verbano-Cusio-Ossola e ricordano la battaglia dell'Assietta tra Alta Val Susa e Alta Val Chisone.

In Piemonte rinascono le Vie Storiche di Montagna Photogallery20 foto Visualizza

Tra capolavori di ingegneria e linee di difesa

In Provincia di Verbania, nel Distretto dei Laghi, la Strada Cascata del Toce - Riale - Passo San Giacomo è perfetta per un affascinante percorso a piedi e in mountain bike, con i suoi 11 chilometri che partono dal territorio comunale di Formazza, presso la Cascata del Toce, e toccano il confine svizzero: la strada è stata costruita a partire dal 1929 per la costruzione delle dighe del Castel e del Toggia. Suggestive anche le 4 tappe della Linea Cadorna, sistema difensivo - mai utilizzato - voluto dal generale Luigi Cadorna, che nel periodo della Prima guerra mondiale temeva un'invasione austro-tedesca attraverso la neutrale Svizzera: un fitto reticolo di strade e mulattiere militari, trincee, postazioni d’artiglieria, luoghi di avvistamento, ospedaletti e strutture logistiche, casermette e punti di avvistamento.

Loading...

Maestosa la vista panoramica sull'alto Lago Maggiore e sulle cime del Parco Nazionale Val Grande e delle Valli dell'Ossola. Oltre alla visita alla Cascata del Toce, con il suo salto di ben 143 metri, o la visita di ville e giardini del Lago Maggiore e del pittoresco borgo lacustre di Mergozzo. In zona ci si può concedere un meritato relax alle Terme di Premia (che riaprono il primo giugno dopo la manutenzione ordinaria) con percorsi benessere distribuiti su 26mila metri quadri di terreno e oltre 5.000 mq di impianti termali curativi e ludici.

L'enogastronomia nelle Valli dell'Ossola

Nelle Valli dell'Ossola, tra l'altro, si mangia bene e tipico un po' ovunque, tra formaggi d'alpeggio, mortadelle e gnocchi ossolani, vini eroici di montagna. Tra le tante soluzioni, da segnalare lo stellato Atelier (e il più informale Bistrot) di Giorgio Bartolucci a Domodossola, con annesso hotel Eurossola, e il mitico Divin Porcello a Masera (anche con camere), paradiso incontrastato dei salumi artigianali.

Dalla via del sale alla strada dei cannoni

Nel Cuneese una strada celebre per gli amanti della bici da montagna e dei mezzi fuoristrada è l'Alta Via del Sale, spettacolare via bianca di 30 km sulle Alpi del Mare posta tra i 1.800 e 2.100 metri di quota presso il confine italo-francese, lungo la strada ex-militare che tra il ‘700 e la Seconda guerra mondiale collegava i forti del sistema difensivo alpino posto al confine tra l'Italia e la Francia. Spettacolari paesaggi anche sull'Altopiano della Gardetta, patrimonio geologico e ambientale che conserva ancora oggi i resti di un fondale marino di età preistorica, con impronte e resti fossili di animali. La strada che lo percorre (26 km tra i 2.300 e i 2.450 metri di altitudine), completamente sterrata e costruita per scopi militari fin dal ‘700, oggi è fruibile a piedi e in bicicletta.