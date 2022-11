In Portogallo sulle orme di Saramago nel suo centenario

Il 16 novembre Josè Saramago avrebbe compiuto cento anni. In tutti i suoi romanzi, il Premio Nobel per la letteratura portoghese ha raccontato il proprio Paese e la sua gente, facendo conoscere ogni sua regione geografica, le ricchezze artistiche, le qualità e i difetti del popolo lusitano. Tanti sono gli eventi in programma (josesaramago.org/centenario), però il modo migliore per celebrarne il genio e l'umiltà è di partire insieme a lui, seguendo le orme indelebili che ha lasciato nella sua terra di origine. Del resto è quello che fece lui stesso nel libro Viaggio in Portogallo, che si può portare nello zaino, insieme a Le Vedova, il primo romanzo, rimasto inedito in Italia, appena pubblicato da Feltrinelli.

