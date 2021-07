In Puglia, la casa delle luci sulla collina per un’estate di vacanza e relax

4' di lettura

Una ex casa contadina appoggiata su una collina nel comune di Fasano guarda il mare da lontano, proteggendosi in un bosco rigoglioso. La sua storia parte dalla Puglia, fa il giro del mondo e torna in Puglia. Il proprietario è infatti un uomo originario di Bari che molti anni fa se ne è andato dalla regione per vivere prima a New York e ora in Cina, insieme alla moglie, una donna iraniana, e ai figli. Poi, nell'estate del 2019, la decisione: acquistare un'abitazione nella terra d'origine dove trascorrere momenti felici con la famiglia. Per farlo si è rivolto all'architetto Massimo Brambilla, che conosce bene il territorio e ha lunga esperienza sul campo. Esperto di restauro conservativo, da anni opera con la sua Acqua di Puglia, agenzia e impresa di costruzioni attraverso cui acquista ruderi e vecchie case su commissione e li trasforma in perle mediterranee, mantenendo tutte le caratteristiche tipiche dell'architettura, dei materiali, degli spazi.

Ma c'è un'altra tappa nella geografia immaginaria di questa casa: l'India. I proprietari hanno infatti deciso di chiamarla “Le Sette Valli” in onore del maestro spirituale Osho, di cui hanno abbracciato la filosofia, autore del libro omonimo. La pace e l'atmosfera che si respirano qui fortificano la scelta di un nome così importante: la dimora, ambientata nel tipico paesaggio pugliese di mezza costa, caratterizzato dai classici terrazzamenti sostenuti da muretti a secco, contempla placida il Mar Adriatico, ma cela una storia operosa, che è stata riscoperta proprio grazie alla ristrutturazione.

“Se ne sono innamorati subito, quando l'hanno vista”, commenta Brambilla. “L'hanno acquistata e sono tornati in Cina, dandomi l'incarico di farla rinascere. Si tratta di una abitazione contadina del Novecento, da una quarantina d'anni abbandonata, composta da un trullo scavato insolitamente per metà della sua superficie nella roccia, che si appoggia all'edificio principale, più elegante, costruito anch'esso completamente in pietra cavata”. Con grande probabilità i primi proprietari erano contadini abbienti che volevano mostrare lo status raggiunto anche attraverso le fattezze e i dettagli raffinati del luogo dove vivevano. “Notiamo infatti particolari più nobili, come gli archi interni, che non erano diffusi nelle abitazioni umili”.

La base di partenza è quindi uno spazio di 130 metri quadri inserito in 5mila ettari di giardino. Non c'è stato alcun tipo di intervento esterno: “mi sono limitato a far dare una mano di calce. Tutto è rimasto esattamente come era, non avremmo potuto fare interventi invasivi - va avanti Brambilla - anche la piscina è stata possibile grazie al fatto che in quel punto preesisteva una vasca esterna, che riqualificata ha dato vita allo spazio relax”.

Internamente, la sequenza dei locali è stata mantenuta inalterata, così come le pareti divisorie e le aperture. Si tratta di tre ambienti che si susseguono, uno dopo l'altro: la cucina, con una zona pranzo esterna che si spinge sotto alcuni alberi secolari, una camera tripla, un'altra camera soggiorno. Mentre nel trullo si trova la camera da letto padronale. Due i bagni.