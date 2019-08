In Puglia una legge per le Pmi innovative Longo (Audi Italia): disposti ad accompagnare le imprese del territorio nella trasformazione. Robiglio (Confindustria): necessario inserire nuove competenze nelle aziende di Vincenzo Rutigliano

Una coincidenza non da poco. Nelle stesse ore in cui Piccola Industria di Confindustria teneva a Turi, nel Barese, il 22 luglio, la tappa pugliese del road show organizzato insieme ad Audi su innovazione tecnologica, sostenibilità, valore delle filiere e investimenti nel digitale, il consiglio regionale ha approvato alcune norme per valorizzare le Pmi innovative. Le imprese che investono nella valorizzazione delle risorse immateriali e del capitale intellettuale e in R&S ed innovazione, avranno un punteggio maggiore nei bandi regionali.

Quando una Pmi pugliese potrà definirsi innovativa? Quando vi sono sei indicatori rispettati: quando cioè ci sono ricercatori in azienda, viene utilizzato software innovativo, ci sono i brevetti industriali, marchi di impresa, disegni e modelli giuridicamente misurabili, esperienze tecnico industriali, commerciali e scientifiche. Disponendo di questi indicatori la Pmi potrà vedersi riconosciuto un punteggio maggiore e dunque valorizzare, come elemento distintivo, il patrimonio posseduto.

Questa distintività, questa differenza immateriale, è proprio quella che Fabrizio Longo, ad di Audi Italia, ha rimarcato durante il road show pugliese: «Tocca alle grandi aziende come la nostra individuare come nostri patner le Pmi più innovative, capaci cioè di produrre grande intelligenza digitale in settori di nicchia e con al loro interno forti competenze. Alle Pmi tocca però farsi anche contaminare da noi per ridurre le distanze e farsi accompagnare nella trasformazione. La chiave di volta resta dunque sempre la formazione, l’approccio mentale, che deve essere continua».

Questo confronto-dialogo, con reciproco utile scambio di esperienze tra grande azienda e Pmi, rientra nelle finalità del sistema confindustriale di fare cultura d’impresa e spingere gli imprenditori – ha sottolineato Carlo Robiglio, presidente di Piccola Industria di Confindustria- «ad uscire dalle aziende per capire fuori che aria tira, per sentire che occorre inserire nuove competenze in azienda perché contaminandosi e confrontandosi si cresce di più».

Questo vale soprattutto al Sud e per le sue 5 principali filiere produttive - farmaceutica, alimentare, abbigliamento-moda, automotive e aerospazio - tutte volano dell’economia meridionale e da cui far ripartire investimenti e produzione. Settori nei quali le Pmi hanno un ruolo decisivo e «reggono il Paese», ha detto Robiglio, come dimostrano i numeri di quella che potrebbe essere definita una vera e propria “bioeconomia”.