In puglia il primo hub regionale di elite per accesso a capitali e mercati esteri

Delli Noci (Ass. regionale allo Sviluppo Economico): “Così offriamo alle imprese l'opportunità di crescere diventando più competitive anche sui mercati esteri”

Bari-Sottoscritto oggi a Bari l’atto di nascita del primo hub regionale nel Sud di Elite, l'ecosistema lanciato da Borsa Italiana nel 2012 e oggi parte del Gruppo Euronext, che supporta le Pmi nei percorsi di crescita e di accesso ai capitali privati e pubblici. Già previsto a luglio 2019 e rinviato a causa del Covid, il via ufficiale alla collaborazione tra Elite, la Regione Puglia e la sua agenzia PugliaSviluppo, punta a far aderire al programma, nel medio periodo, almeno un centinaio di imprese pugliesi, una trentina già nei prossimi mesi. Per le imprese interessate l’ingresso nel programma significa poter rafforzare il proprio sviluppo internazionale, l’accesso semplificato alle competenze tecniche e manageriali e alle risorse finanziarie utili a supportare investimenti per la crescita sostenibile nel lungo termine. La collaborazione dei tre firmatari dell'accordo è in linea con la strategia della programmazione 2021-2027 che rivolge particolare attenzione proprio al rafforzamento della competitività delle imprese e allo sviluppo dell'internazionalizzazione. Per questo è previsto un sistema di voucher in grado di facilitare la qualificazione manageriale e organizzativa delle Pmi pugliesi che potranno contare su uno sportello informativo territoriale nella sede di PugliaSviluppo come punto di riferimento e supporto grazie all'esperienza di Elite.

Ass. delli noci: “il nuovo hub per fornire strumenti alle pmi che vogliono innovare, internazionalizzarsi, avvicinarsi al mercato die capitali”

“Con l'Accordo sottoscritto oggi vogliamo fornire al sistema produttivo pugliese che conta oltre 330mila imprese attive, soprattutto Pmi, l'opportunità di crescere diventando più competitive”, ha spiegato l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci. Per farlo le nostre Pmi hanno bisogno di innovare processi e prodotti, di attivare percorsi di internazionalizzazione, ma anche e soprattutto di trovare capitali per realizzare tutto ciò. Con il nuovo Hub di Elite vogliamo avvicinare le imprese alla comprensione del mercato dei capitali, intendiamo supportare le filiere produttive e i poli di eccellenza con iniziative sia formative che di definizione di strumenti di finanza alternativa, in sinergia con tutte le misure regionali già disponibili o da attivare con la prossima programmazione. In definitiva vogliamo fornire alle nostre imprese le competenze, le strategie e gli strumenti per un cambio di passo reale in direzione di uno sviluppo che sia a lungo termine e su tutti i mercati, in particolare quelli internazionali”.

Dal 2012 in poi 51 aziende pugliesi aderenti