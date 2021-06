In Puglia la spinta arriva dalle risorse pubbliche

Quali innovazioni? In termini di scala di priorità la scansione è analoga a quella nazionale, con il tema della cybersecurity al primo posto , catalizzando il 26% delle risposte, a pari merito con il tema della relazione con i clienti, il Customer Relationship Management. Al terzo posto, con il 20% delle risposte, gli investimenti nell’area del cloud. Tra le differenze più rilevanti in termini percentuali va segnalato il diverso peso della manifattura additiva, la stampa in 3D di prototipi o piccole serie: tema che catalizza gli investimenti per l’8% delle imprese su scala nazionale, valore dimezzato per le aziende del territorio.

Quali sono i motivi per cui si innova in ambito digitale? Anche in questo caso le risposte delle aziende pugliesi sono sovrapponibili alla media nazionale, mettendo ampiamente al primo posto con il 57% delle risposte il tema cruciale della qualità. Seguono produttività (43%) e sicurezza, con il 32% delle risposte. Quali sono i temi più “gettonati” tra le imprese? Attraverso l’analisi del conversato web del periodo gennaio-maggio, Banca Ifis identifica al primo posto il tema dell’aerospazio, polo ad altissima innovazione tecnologica. Segue la spinta del bando Mise per gli investimenti in trasformazione tecnologica e digitale; al terzo posto per intensità di conversato l’utilizzo delle tecnologie 4.0 per il controllo a distanza della produzione vitivinicola. Uno spunto interessante arriva per Brindisi, considerato al centro dell’innovazione nell’ambito dell’impiego di idrogeno da fonti rinnovabili. Spinta innovativa che in Puglia ad ogni modo si manifesta anche dal basso, attraverso la nascita di start-up, segmento in cui la regione ha invece accelerato oltre la media lo scorso anno. Le nuove iniziative sono lievitate infatti del 17,4%, dieci punti meglio della media nazionale, con Bari (in progresso del 25% nel 2020) a fare da traino.

Tra le aree metropolitane Bari si colloca in effetti al settimo posto in Italia, con 319 realtà, ad un passo dalla performance di Padova.

Evidente in regione il progresso degli ultimi anni: le 91 nuove iscrizioni del 2018 sono salite a 118 l’anno successivo, per poi toccare il nuovo record (187) nel 2020. Massimo storico che sarà quasi certamente superato ora, tenendo conto che in meno di sei mesi le nuove iscrizioni sono già state 105, di cui poco più della metà proprio a Bari.

Spinta che potrà ricevere ulteriore linfa dal recente accordo siglato tra il Politecnico di Bari, il suo omologo milanese e l’incubatore ad esso collegato, Polihub. Intesa che mira a promuovere iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca e della creazione di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico, fornendo supporto alle attività di prototipazione, sviluppo del modello di business, validazione di mercato e ricerca di finanziamenti.