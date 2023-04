In Puglia nel verde Gargano

Il nome può trarre in inganno: Foresta Umbra non è una delle attrazioni naturale della regione più verde d'Italia ma un'area naturale boschiva situata all'interno del Parco Nazionale del Gargano, in Puglia, considerato uno dei cinque parchi naturali più belli d'Italia. L'aggettivo umbra sta ad indicare il termine latino “ombreggiata” e calza a pennello per questo bosco che copre una superficie di circa 10nila ettari ed è stato eletto nel 2017 Patrimonio Unesco. Il suo fiore all'occhiello? Il fenomeno, raro, del “macrosomatismo”, e quindi alberi più grandi della norma e raggiungono dimensioni monumentali. Sempre in Puglia e sempre nel verde Gargano si trova il Bosco Quarto, un luogo ideale per chi cerca un tuffo salutare in un natura pura e semplice, con circa 8mila ettari di territorio in cui percorrere sentieri e affrontare percorsi per le mountain bike che si snodano fra agrifogli, carpini bianchi, piante di cerro e faggi.

