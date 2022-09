In quali casi le detrazioni del 110 e del 50 per cento si possono cumulare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Domanda. Nel corso del 2022, in un'abitazione unifamiliare un privato ha eseguito lavori di ristrutturazione,quali il rifacimento delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento e dei bagni, ritenendo che per questi interventi si possa fruire della detrazione del 50 per cento. Nello stesso anno, successivamente a questi lavori, lo stesso soggetto ha presentato una Cilas (comunicazione inizio lavori asseverata superbonus) per il superbonus 110 per cento, prevedendo di sostituire la caldaia e gli infissi, e di installare un impianto fotovoltaico con accumulo, conseguendo così il miglioramento di due classi energetiche. Si chiede se il contribuente in questione può fruire di entrambi i bonus, cioè del 110% per le opere che vi rientrano e del 50% per quelle aggiuntive.

Risposta. La risposta è positiva. Sono, infatti, cumulabili la detrazione del 50% per gli interventi di manutenzione straordinaria - di cui all'articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986 (nel caso di specie, relativi a rifacimento delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento e dei bagni) - e la detrazione del 110 per cento per gli interventi ammessi al super-ecobonus, di cui all'articolo119, escluso il comma 4 (antisismico), del Dl 34/2020 (nel caso di specie, relativi alla successiva sostituzione della caldaia, degli infissi e all'installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo), trattandosi di interventi rientranti in agevolazioni differenti, per i quali non esiste una preclusione al cumulo. Nel caso in cui taluni lavori “successivi” non rientrino nel super-ecobonus del 110 per cento, ma siano invece compresi nel bonus casa del 50 per cento, occorrerà tenere conto del plafond di spesa già consumato per gli interventi precedenti (rifacimento delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento e dei bagni), spesati nello stesso anno.

